Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze luni un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, șeful statului ia în calcul două nume: președintele PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Consultările sunt programate începând cu ora 14:00 și se vor încheia la ora 19:00, după discuțiile cu toate formațiunile și grupurile parlamentare.

Sorin Grindeanu a declarat în repetate rânduri că își dorește să conducă viitorul Guvern și că PSD este pregătit să își asume guvernarea. Liderul social-democrat a invocat și poziția PSD de cel mai mare partid din Parlament.

După respingerea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, Grindeanu a cerut accelerarea negocierilor și a spus că își dorește funcția de prim-ministru dacă va fi desemnat.

„E bine să nu pierdem timpul. Am pierdut mai mult de 10 zile, spre două săptămâni , pentru ce? Pentru ca să încerce cineva să ne convingă că vrea să fie prim-ministru. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureşan, care nu şi-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toţi trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor”, a declarat liderul PSD.

PSD și-a exprimat anterior oficial opțiunea pentru Grindeanu în funcția de premier, în cadrul consultărilor purtate cu președintele.

Alexandru Nazare se află de asemenea printre variantele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Numele ministrului interimar al Finanțelor a fost vehiculat pentru această funcție încă de la declanșarea crizei politice din luna mai.

Nazare a spus că este „onorat” de faptul că numele său a fost menționat pentru funcția de premier, însă a precizat că, în acel moment, se concentrează asupra problemelor care trebuie gestionate la Ministerul Finanțelor.

Ministrul a vorbit și despre necesitatea unei colaborări tehnice între partidele politice și despre măsurile care ar trebui incluse într-un plan pentru anul 2027.

„Până acum am menţinut o relaţie, pe subiecte tehnice, cu toate partidele, am avut o relaţie bună cu colegii din Guvern de la toate partidele şi cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării şi învestirii Guvernului. Dincolo de asta, viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil”, a declarat Alexandru Nazare.

În ultimele luni au fost vehiculate și alte variante pentru conducerea Guvernului. Printre acestea se numără Eugen Tomac, pe care Nicușor Dan l-a desemnat anterior, însă care nu a mai ajuns în Parlament pentru votul de învestitură, Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, și Leonardo Badea, actualul prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

După eșecul Guvernului Mureșan, președintele Nicușor Dan a anunțat și o condiție pentru negocierile privind viitorul Executiv: partidele să nu coopteze AUR la guvernare.

Potrivit surselor politice, în discuțiile pentru formarea noului Guvern sunt analizate două formule. Una presupune o rocadă guvernamentală, iar cealaltă un premier tehnocrat, în timp ce miniștrii ar urma să fie desemnați politic.

Președintele a exclus varianta alegerilor parlamentare anticipate și a explicat că, deși ideea poate părea atractivă teoretic, perioada de instabilitate care ar urma ar crea probleme în funcționarea statului.

„Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem aşa: nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a invocat și situația financiară a României și dependența statului de împrumuturi pentru finanțarea activității curente.

„Al doilea rând, noi suntem o ţară care trăieşte pe datorie de mult timp. Şi, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi menţin activitatea curentă. Şi mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii şi aşa mai departe, care împrumută România şi care îi asigură funcţionarea curentă, a fost: «Nu alegeri anticipate»”, a spus președintele.

Administrația Prezidențială a stabilit pentru luni o rundă de consultări cu toate partidele și grupurile parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de premier. Programul începe la ora 14:00 și este următorul:

14:00 – PSD 14:30 – AUR 15:00 – PNL 15:30 – USR 16:00 – UDMR 16:30 – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 17:00 – S.O.S. România 17:30 – POT 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România 19:00 – parlamentarii neafiliați

După încheierea consultărilor, Nicușor Dan urmează să facă a patra nominalizare pentru funcția de prim-ministru.