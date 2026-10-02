Accident mortal în Munții Făgăraș. Un bărbat de 66 de ani a căzut aproximativ 200 de metri
- Bianca Ion
- 2 octombrie 2026, 22:24
Un bărbat de 66 de ani, din București, a murit vineri, 2 octombrie, în zona Iezerul Caprei din Munții Făgăraș, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri. Salvamontiștii și un elicopter SMURD au fost mobilizați pentru intervenție, iar trupul victimei a fost ulterior transportat la Sibiu.
Accidentul grav s-a produs vineri în zona Iezerul Caprei, unde bărbatul de 66 de ani a alunecat și a căzut de la o distanță de aproximativ 200 de metri. Salvamont Sibiu a transmis că o echipă de intervenție a pornit de urgență către locul în care se afla victima, fiind solicitat și sprijin aerian.
Accident mortal în Munții Făgăraș. Un bărbat de 66 de ani a căzut aproximativ 200 de metri
”Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Bucureşti, a suferit un accident grav în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. O echipă a s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.
În urma căderii, bărbatul a murit, a precizat sursa citată.
Victima a fost transportată la Aeroportul Internațional Sibiu
Trupul bărbatului a fost preluat din zona montană de echipajul aeromedical și transportat la Aeroportul Internațional Sibiu.
”Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Internaţional Sibiu, unde a fost predată reprezentanţilor IML pentru procedurile legale. Transmităm sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au mai transmis reprezentanţii Salvamont Sibiu.
Un alt accident mortal pe munte, produs cu doar câteva zile înainte
Pe 26 septembrie, o altă intervenție a salvamontiștilor s-a încheiat tragic în județul Mureș. O persoană grav rănită într-o zonă greu accesibilă din apropierea localității Eremitu a murit, în ciuda intervenției echipelor de salvare și a unui elicopter SMURD. La aflarea veștii, alte două persoane aflate la fața locului au acuzat stări de rău și au fost transportate la spital