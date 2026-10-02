Un bărbat de 66 de ani, din București, a murit vineri, 2 octombrie, în zona Iezerul Caprei din Munții Făgăraș, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri. Salvamontiștii și un elicopter SMURD au fost mobilizați pentru intervenție, iar trupul victimei a fost ulterior transportat la Sibiu.

Accidentul grav s-a produs vineri în zona Iezerul Caprei, unde bărbatul de 66 de ani a alunecat și a căzut de la o distanță de aproximativ 200 de metri. Salvamont Sibiu a transmis că o echipă de intervenție a pornit de urgență către locul în care se afla victima, fiind solicitat și sprijin aerian.

”Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Bucureşti, a suferit un accident grav în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. O echipă a s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

În urma căderii, bărbatul a murit, a precizat sursa citată.

Trupul bărbatului a fost preluat din zona montană de echipajul aeromedical și transportat la Aeroportul Internațional Sibiu.

”Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Internaţional Sibiu, unde a fost predată reprezentanţilor IML pentru procedurile legale. Transmităm sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au mai transmis reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Pe 26 septembrie, o altă intervenție a salvamontiștilor s-a încheiat tragic în județul Mureș. O persoană grav rănită într-o zonă greu accesibilă din apropierea localității Eremitu a murit, în ciuda intervenției echipelor de salvare și a unui elicopter SMURD. La aflarea veștii, alte două persoane aflate la fața locului au acuzat stări de rău și au fost transportate la spital