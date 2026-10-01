Patru persoane, printre care și un copil, și-au pierdut viața joi, în urma unui accident grav produs în județul Galați. Un tren de călători care circula pe ruta București Nord – Iași a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată, în apropierea localității Ghidigeni. Traficul feroviar a fost oprit, iar echipele de intervenție au ajuns la fața locului, potrivit ISU Galați.

Accidentul s-a produs în zona localității Gara Ghidigeni, la intersecția căii ferate cu DJ 240. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, trenul de călători a intrat în coliziune cu o autoutilitară de transport.

„În localitatea Ghidigeni a avut loc un accident rutier, la trecerea peste calea ferată, unde un tren călători a lovit o autoutilitară de transport”, anunţă, joi, ISU Galaţi.

În urma impactului, patru persoane aflate în autoutilitară, un bărbat, două femei și un copil, au murit.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, care au intervenit pentru extragerea victimelor dintre fiarele autoutilitarei.

„Din păcate toţi sunt decedaţi. Se intervine la faţa locului cu 1 autospeciala de stingere, 1 descarcerare ,1 ambulanta smurd tip b 1, ambulanta SAJ”, au transmis pompierii.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că trenul circula pe relația București Nord – Iași, iar circulația feroviară a fost oprită pe Secția CF 600, în zona localității Gara Ghidigeni, județul Galați.

Reluarea traficului feroviar este estimată după ora 19:00. Autoritățile continuă intervenția la fața locului, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.