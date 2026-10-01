O femeie în vârstă de 27 de ani, susținătoare a lui Călin Georgescu, a ajuns în atenția Poliției Capitalei după ce ar fi publicat pe o rețea de socializare un mesaj de amenințare la adresa DIICOT. Tânăra ar fi cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în termen de 24 de ore, amenințând că, în caz contrar, instituția va fi ținta unui atac. Femeia a fost dusă la audieri, apoi transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unde medicii au decis internarea acesteia.

Incidentul a avut loc după arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. În mediul online au apărut numeroase mesaje de susținere pentru fostul candidat la prezidențiale, iar unele dintre acestea au conținut amenințări la adresa autorităților.

Printre persoanele vizate de verificările polițiștilor se numără o femeie de 27 de ani, care ar fi publicat un mesaj prin care ar fi dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea lui Călin Georgescu. În caz contrar, aceasta ar fi amenințat că „ar fi sărit geamurile de la DIICOT” în aer.

Poliția Capitalei a fost sesizată în seara zilei de 30 septembrie 2026, în jurul orei 22:00, cu privire la mesajul publicat pe rețeaua de socializare. Polițiștii Secției 10 au efectuat verificări și au identificat-o pe femeie la o adresă din Sectorul 5 al Capitalei.

„La data de 30 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secției 10 au fost sesizați cu privire la faptul că pe o rețea de socializare, o femeie ar amenința cu acte de violență, o instituție. Astfel, polițiștii Secției 10 Poliție, în urma verificărilor efectuate s-au deplasat la o adresă din Sectorul 5, unde a fost depistată femeia în vârstă de 27 de ani.

Aceasta a fost condusă la sediul secției pentru audieri și pentru clarificarea situației de fapt. Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Secției 24 Poliție. Întrucât femeia a prezentat un comportament recalcitrant și necooperant, aceasta a fost transportată la spitalul “Alexandru Obregia”, pentru îngrijiri de specialitate, unde medicii au dispus internarea sa.

Cercetările sunt continuate de către Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Poliția Capitalei reamintește că faptele săvârșite prin intermediul rețelelor de socializare pot atrage răspunderea penală, atunci când întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Amenințările formulate în mediul online sunt tratate cu aceeași seriozitate ca cele comise în orice alt context, iar orice sesizare privind astfel de fapte este verificată cu celeritate de polițiști”.

Cazul este investigat de polițiștii Secției 24, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Anchetatorii urmăresc să stabilească exact circumstanțele în care a fost publicat mesajul și să dispună măsurile legale care se impun.

Poliția Capitalei atrage atenția că amenințările publicate pe rețelele de socializare pot atrage răspunderea penală, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege.