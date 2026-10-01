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Un bărbat din Giurgiu s-a prezentat băut la examenul auto pentru redobândirea permisului. Sancțiunea primită

Un bărbat din Giurgiu s-a prezentat băut la examenul auto pentru redobândirea permisului. Sancțiunea primităexamen auto. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din județul Giurgiu, s-a prezentat sub influența alcoolului la proba practică a examenului auto, pe care trebuia să o susțină pentru redobândirea permisului de conducere. Polițiștii au fost solicitați să îl testeze cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au fost chemați să îl testeze pe candidat

Bărbatul, din comuna Ulmi, județul Giurgiu, s-a prezentat la locul de plecare pentru susținerea probei practice a examenului auto, deși consumase băuturi alcoolice.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu a solicitat intervenția polițiștilor pentru verificarea candidatului în vârstă de 39 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul se afla la examen pentru redobândirea dreptului de a conduce, după ce permisul îi fusese suspendat anterior.

politia

politia / sursa foto. dreamstime.com

Candidatul a fost sancționat cu 21 de puncte

Bărbatul nu a mai putut susține proba practică, fiind sancționat cu 21 de puncte pentru prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu reamintesc viitorilor șoferi faptul că în legislația rutieră nu există toleranță pentru consumul de băuturi alcoolice la volan și le recomandă acestora să se prezinte la susținerea probei practice în condiții optime”, au mai precizat autoritățile.

Un șofer beat a provocat un accident lângă Medgidia

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost prins de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului pe DJ 381, între localitățile Valea Dacilor și Medgidia, județul Constanța. Acesta a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii l-au identificat pe șofer și l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei și a prezenței eventualelor substanțe în sânge.

Șoferul a fost implicat într-un eveniment rutier care s-a soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

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