Poliția din Helsinki a declanșat o anchetă de amploare după ce mai mulți parlamentari au semnalat pătrunderi suspecte în propriile locuințe. Autoritățile finlandeze tratează cu maximă seriozitate acest caz, iar oficialii de la nivel înalt iau în calcul inclusiv o operațiune de destabilizare orchestrată din exterior, conform AFP.

Presupusele intruziuni vizează un număr semnificativ de deputați care au observat urme neobișnuite în locuințele lor. Potrivit declarațiilor făcute de președintele Parlamentului finlandez, Jussi Halla-aho, indiciile ar fi fost plasate intenționat pentru a fi remarcate de demnitari.

„Este posibil ca aceste indicii să fi fost lăsate în mod deliberat într-un loc unde locatarii le-ar putea observa”, a declarat Jussi Halla-aho în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul nu a oferit cifre exacte privind numărul celor afectați și nici nu a nominalizat vreun suspect, însă a confirmat că amploarea fenomenului este una considerabilă. În paralel, poliția din capitala finlandeză Helsinki a confirmat că a „deschis o anchetă preliminară în acest caz”, refuzând pentru moment să ofere alte detalii din dosar.

Incidentele au generat reacții ferme la cel mai înalt nivel politic. Prim-ministrul Petteri Orpo nu a exclus ipoteza ca o putere străină să fie implicată în aceste acțiuni de intimidare.

„Este foarte posibil”, a declarat Orpo pentru un post de televiziune finlandez.

Șeful executivului de la Helsinki a transmis un avertisment clar către cei care încearcă să influențeze politica externă a țării sau sprijinul acordat partenerilor internaționali.

„Dacă este aşa, mesajul meu rămâne acelaşi ca înainte: pentru noi, aceste manevre au efectul opus celui scontat. Dacă cineva încearcă să destabilizeze Finlanda sau sprijinul nostru, de exemplu, faţă de Ucraina, acest lucru va produce efectul invers”, a punctat el.

Aflat într-o vizită oficială în nordul țării, președintele finlandez Alexander Stubb a adoptat o poziție la fel de dură. Fără a oferi amănunte suplimentare despre stadiul cercetărilor, șeful statului a calificat întreaga serie de evenimente drept „un atac împotriva democraţiei”. Ancheta poliției rămâne în desfășurare pentru identificarea autorilor și stabilirea motivelor din spatele acestor acțiuni.