Cum își petrec turiștii serile într-o vacanță în Finlanda

Finlanda este una dintre destinațiile turistice europene care oferă experiențe diverse după lăsarea întunericului. De la orașe vibrante cu viață de noapte activă până la experiențe unice în natură, țara nordică atrage turiști de toate tipurile. În funcție de sezon, locația și preferințele personale, serile în Finlanda pot fi pline de descoperiri culturale, tradiții locale sau activități în aer liber.

Una dintre cele mai cunoscute activități de seară în Finlanda, mai ales în nordul țării, este observarea aurorelor boreale. Acest fenomen natural spectaculos apare deseori în Laponia în timpul toamnei, iernii și primăverii, când cerul nopții se colorează în nuanțe de verde sau violet.

Finlanda este considerată un loc ideal pentru observarea luminilor nordice, mai ales în zone izolate, departe de poluarea luminoasă a orașelor. Turiștii pot lua parte la tururi specializate, organizate în locuri cu vizibilitate bună, unde ghizii explică acest fenomen.

Pentru cei interesați de confort, unele stațiuni și cabane din Laponia oferă camere sau igluuri din sticlă încălzite, de unde se poate urmări spectacolul ceresc din interior.

În orașe precum Helsinki, Turku sau Tampere, serile sunt animate de activitatea din baruri, pub-uri și cluburi. La Helsinki, de exemplu, este organizat un „pub crawl”, un traseu prin mai multe baruri cu atmosfere diferite, unde turiștii pot consuma preparate locale și băuturi și pot interacționa cu localnicii.

Pentru cei care preferă variante mai liniștite, numeroase restaurante și cafenele sunt deschise până târziu și oferă meniuri cu preparate finlandeze sau internaționale, alături de vinuri și bere locală. De asemenea, centrele comerciale și piețele acoperite din marile orașe oferă posibilitatea de a petrece seara într-o atmosferă plăcută, până la ore târzii.

Muzeul de Artă Ateneum are program prelungit miercurea și joia, când este deschis până la ora 20:00, potrivit programului oficial. De asemenea, Muzeul de artă contemporană Kiasma are un program extins în anumite zile, inclusiv marțea și vinerea, tot până la ora 20:00, conform site-ului oficial.

O altă opțiune practică este Biblioteca Centrală Oodi, gândită ca spațiu public de întâlnire, cu program până la 21:00 în zilele lucrătoare (și până la 20:00 în weekend), conform site-ului oficial. Pentru turiști, Oodi funcționează adesea ca „pauză de seară”: lectură, expoziții, evenimente anunțate public, apoi o plimbare prin zona Kansalaistori.

Opera Națională și Baletul din Finlanda își publică programul într-un calendar oficial, iar pentru un city-break este una dintre cele mai alese opțiuni de seară, mai ales în lunile de toamnă și iarnă.

În zonele cu climă arctică sau în proximitatea lacurilor și pădurilor, există activități recreative organizate special pentru seri. În Laponia, se pot face plimbări cu sania trasă de câini husky sau tururi cu snowmobilul pe trasee iluminate discret, oferind o perspectivă inedită asupra naturii nocturne.

La Helsinki, patinajul este o activitate populară în sezonul rece. Potrivit myhelsinki.fi, majoritatea patinoarelor publice se închid la final de februarie, iar unele rămân deschise până la mijlocul lunii martie, în funcție de condiții. Administrația locală menționează, de asemenea, că sezonul de patinaj în aer liber este așteptat să înceapă, de regulă, la mijloc de noiembrie în câteva locații importante, în funcție de temperaturi.

Pentru turiști, aceste locuri au un plus: sunt ușor de integrat după cină sau înainte de un spectacol, fără un program rigid.

În anumite perioade ale anului, piețele locale și târgurile de sezon rămân deschise seara și au programe atractive pentru turiști. De exemplu, în timpul sezonului de iarnă, piețele de Crăciun din Helsinki sunt locuri unde localnicii și vizitatorii se adună pentru a degusta produse tradiționale, a asculta muzică și a cumpăra suveniruri.

Aceste piețe și evenimente conturează o atmosferă sezonieră specifică, în care cultura locală și tradițiile sunt evidențiate, iar turiștii pot descoperi Finlanda dincolo de atracțiile vizitate pe timpul zilei.