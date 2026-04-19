Plaje ascunse din Europa pe care puțini turiști le știu. Peisajele îți taie răsuflarea

Europa este cunoscută pentru destinațiile sale turistice faimoase, dar există o serie de plaje ascunse care oferă experiențe de neuitat celor care caută mai mult decât aglomerația turistică obișnuită. De la coaste stâncoase cu ape cristaline până la golfuri liniștite și nisip fin, aceste locuri se remarcă prin frumusețea lor naturală și intimitatea pe care o oferă.

Situată pe coasta de est a Sardiniei, Cala Goloritzé este un mic paradis ascuns între stânci impresionante. Accesul se face doar pe jos, printr-un traseu de aproximativ 1,5 kilometri care coboară pe versantul abrupt al muntelui.

Această dificultate a menținut plaja relativ izolată, oferind vizitatorilor o experiență exclusivistă. Apa este incredibil de limpede, cu nuanțe turcoaz, iar pietrele albe care se scaldă în soare creează un decor aproape ireal. În ciuda dimensiunii sale reduse, Cala Goloritzé este preferată de turiștii care caută liniște și fotografii spectaculoase pentru rețelele sociale.

În apropiere de Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei continentale, se află Praia da Ursa, o plajă sălbatică și pitorească. Accesul este dificil, implicând o coborâre abruptă printre stânci, motiv pentru care mulți vizitatori renunță înainte de a ajunge la nisip.

Peisajul este dominat de formațiuni stâncoase impresionante, dintre care una seamănă cu o ursoaică – de unde și numele plajei. Praia da Ursa este ideală pentru cei care doresc să combine drumețiile montane cu o zi relaxantă la malul oceanului, departe de turiștii care invadează coastele mai cunoscute ale Portugaliei.

Navagio Beach, cunoscută și ca „Shipwreck Beach”, este situată pe insula Zakynthos și este faimoasă pentru epava abandonată a unei nave de contrabandă. Deși imaginile plajei au devenit virale pe internet, accesul direct se realizează doar cu barca, ceea ce păstrează farmecul său exclusivist.

Apa turcoaz, nisipul fin și stâncile albe care înconjoară golful creează un cadru de poveste. Vizitatorii care reușesc să ajungă aici se pot bucura nu doar de plajă, ci și de priveliști spectaculoase de pe stâncile din apropiere, ideale pentru fotografii panoramice.

Playa de Gulpiyuri este o plajă extrem de mică și neobișnuită, situată în Asturias, în nordul Spaniei. Aceasta nu are ieșire directă la ocean, fiind de fapt o formațiune naturală subterană, prin care apa mării pătrunde printr-un sistem de tuneluri și se varsă într-un mini golf interior.

Dimensiunile reduse și caracterul său unic fac din Playa de Gulpiyuri o atracție rară, perfectă pentru turiștii curioși. Apa este limpede, iar nisipul fin completează experiența unui mic colț de paradis ascuns de privirile publicului larg.

Zlatni Rat, cunoscută și ca „Coada Aurie”, este o plajă renumită printre cunoscători pentru forma sa distinctivă de vârf ce se întinde în mare. Deși nu este complet necunoscută, farmecul său ascuns constă în faptul că vârful plajei se schimbă în funcție de curenții marini și vânturi, făcând fiecare vizită unică.

Situată pe insula Brač, aceasta oferă ape cristaline și o ambianță mai liniștită decât alte plaje populare din Croația. Este ideală pentru cei care caută combinația între sporturi nautice, înot și relaxare într-un cadru natural spectaculos.