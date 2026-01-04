Frumusețea vine cu riscuri. Vedete care au plătit cu sănătatea pentru intervenții estetice

Intervențiile estetice sunt tot mai accesibile și mai căutate, mai ales în rândul vedetelor. Dincolo de imaginile care promovează o frumusețe perfectă pe rețelele de socializare, există însă și o realitate care rămâne mai puțin discutată, complicațiile medicale care pot apărea în urma unei vizite la estetician. Recent, cântăreața Antonia a recunoscut că a avut probleme de sănătate și a fost operată de trei ori, în urma unei intervenții făcute în urmă cu câțiva ani. De la influenceri și nume cunoscute din showbiz, dorința de perfecțiune a avut un preț mult mai mare în ultimii ani.

Influencerul brazilian de modă Adair Mendes Dutra Junior a murit pe 3 octombrie, la vârsta de 31 de ani, după ce a reclamat complicații în urma unei proceduri estetice. Junior și-a acuzat medicul de practică ilegală și vătămare gravă, acuzații pe care chirurgul Fernando Garbi le-a respins ferm, negând orice legătură cu decesul. Influencerul își făcuse în luna martie o intervenție facială pentru „fox eyes”.

Solange Magnano, fosta Miss Argentina 1994, a murit în urma unui embolism pulmonar, apărut după o intervenție de augmentare a posteriorului. Magnano a fost internată de urgență și transferată la terapie intensivă, însă nu a supraviețuit complicațiilor.

Ana Barbara Bur Buldrini, cântăreață, model și influenceriță din Brazilia, în vârstă de 31 de ani, a murit la Istanbul după ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale estetice. Potrivit publicației O Tempo, ea și soțul său, Elgar Sueia, de 30 de ani, au călătorit din Mozambic în Turcia pentru ca artista să fie supusă unor proceduri de liposucție, augmentare mamară și rinoplastie, realizate duminică, 15 iunie.

Soțul influenceriței a declarat că Ana Barbara Bur Buldrini, care avea 797.000 de urmăritori pe Instagram, ar fi avut un acord cu spitalul Tusa pentru a promova instituția pe rețelele sociale în schimbul operațiilor. Elgar Sueia a precizat că soția sa a murit la câteva ore după intervenții, din cauza unui stop cardiorespirator, susținând totodată că aceasta nu ar fi fost pregătită corespunzător pentru procedurile medicale.

Cardi B a mărturisit că la vârsta de 22 de ani a apelat la injecții ilegale cu biopolimeri pentru mărirea feselor, însă la 30 de ani a decis să își îndepărteze chirurgical 95% din acestea. Într-o transmisiune făcută pe Instagram Live, artista și-a avertizat fanii să nu recurgă la astfel de proceduri, subliniind riscurile la care se expun tinerii care nu au suficient țesut adipos pentru intervenții sigure.

Cântăreața K. Michelle a povestit că, după ce și-a făcut injecții cu silicon pe piața neagră, a fost nevoită să treacă prin patru operații și două transfuzii de sânge pentru a le elimina. Ea a declarat pentru revista People că persoana care i-a administrat substanța nu era medic și că procedura era promovată sub numele de „injecții cu hidrogel”.

La rândul său, Nicki Minaj a afirmat într-un interviu din 2022 că a recurs la „ass shots” la începutul carierei, fără a consulta un specialist, descriind experiența ca fiind una periculoasă și realizată de persoane fără pregătire medicală.

Cântăreața Antonia a vorbit public despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în urma unei intervenții estetice realizate în urmă cu câțiva ani, descriind experiența drept „traumatică și periculoasă”.

Artista a povestit că totul a început în luna iunie 2025, când a suferit complicații serioase cauzate de o infecție rezultată în urma intervenției. Logodnica lui Alex Velea a relatat că a trecut prin luni de încercări și proceduri complexe, inclusiv trei intervenții chirurgicale, situații care ar fi putut avea un final tragic.

În mesajul publicat pe Instagram, Antonia a transmis un avertisment ferm cu privire la pericolele deciziilor luate sub presiunea standardelor nerealiste promovate pe rețelele sociale. Artista a mărturisit că a învățat să își accepte și să își iubească corpul așa cum este și că orice modificare trebuie realizată cu răbdare și respect, fără a pune sănătatea în pericol, subliniind importanța prioritizării stării de bine în fața obsesiei pentru perfecțiune.

Intervenția pe care a făcut-o cântăreața au fost injecțiile cu Aquafilling, la care artista a apelat pentru augmentarea fesierilor. Aquafilling este o procedură estetică pentru mărirea fesierilor, care se introduce direct în zonele vizate.

Specialiștii în chirurgie plastică au explicat că procedura poate fi periculoasă, provocând efecte secundare care pot fi fatale. În România, substanța a fost interzisă în 2018.

În 2017,Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a emis un avertisment privind utilizarea iliconului injectabil pentru conturarea corporală, menționând efecte secundare grave precum dureri persistente, cicatrizare, necroză tisulară și deformări permanente. Autoritățile au precizat că migrarea substanței din zona de injectare poate provoca embolii, accidente vasculare cerebrale, infecții și chiar decesul pacienților.

Medicul estetician J. Timothy Katzen din Beverly Hills a subliniat că injecțiile cu hidrogel nu sunt aprobate de FDA și recomandă îndepărtarea lor înainte de apariția simptomelor. La rândul său, plasticianul Dr. McNally a declarat pentru Daily Mail că nu ar recurge niciodată la implanturile fesiere, din cauza rata crescută provocate de complicații.

Doctorul a avertizat asupra riscurilor grefării de grăsime în mușchi în procedurile cunoscute sub denumirea Brazilian Butt Lift (BBL), o procedură foate populară printre vedetele de la Hollywood. Acesta a explicat că injectarea grăsimii în mușchi crește riscul de embolie, ceea ce transformă operația de BBL în cea mai periculoasă intervenție estetică, motiv pentru care specialiștii recomandă folosirea ecografiei pentru plasarea corectă a injecțiilor.