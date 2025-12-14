Drama trăită de Antonia după o intervenție estetică: Nu merită prețul sănătății

Antonia a vorbit public despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în urma unei intervenții estetice realizate în urmă cu mai mulți ani. Artista a vorbit despre experiența pe care o descrie drept „traumatică și periculoasă” și a transmis un avertisment ferm cu privire la riscurile asumate de cei care iau astfel de decizii sub presiunea standardelor nerealiste promovate pe rețelele sociale.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Antonia a relatat clipele grele prin care a trecut în 2025, menționând că a fost un an extrem de dificil. Totul a început în luna iunie, din cauza unor probleme de sănătate, rezultate deo infecție provocată de o intervenție estetică pe care artista a făcut-o în urmă cu câțiva ani.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este,și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi „perfectă” (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!” a mărturisit vedeta fanilor.

Cântăreața a mărturisit că au urmat luni de încercări, proceduri complicate și trei intervenții chirurgicale, situație care ar fi putut avea un final tragic. Artista a subliniat importanța sănătății și a avertizat asupra pericolului deciziilor luate sub presiunea perfecțiunii promovate în social media. Antonia a spus că a învățat să își accepte corpul și că orice modificare trebuie făcută cu răbdare și respect, fără a-și pune sănătatea în pericol.

Antonia a explicat că, în urmă cu opt ani, a apelat la injecții cu Aquafilling în zona fesierelor pentru augmentare, iar infecția a apărut abia anul acesta, declanșând un „coșmar medical”. Artista a mulțumit medicului Bogdan Marinescu și echipei de la secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Militar pentru îngrijirea pe care a primit-o.

Cântăreața a mărturisit că intervenția a fost realizată într-o perioadă vulnerabilă, influențată de imaginile pe care le vedea pe rețelele de socializare. După 11 zile de spitalizare, Antonia s-a întors acasă și se concentrează acum pe recuperare.

Aquafilling este o procedură folosită pentru mărirea feselor prin injectarea unor substanțe de volumizare, introduse direct în zonele vizate. Specialiștii avertizează că substanțele pot migra în alte părți ale corpului, provocând efecte secundare potențial fatale.

Chirurgii plasticieni spun că riscurile procedurii depășesc cu mult eventualele beneficii, motiv pentru care este considerată nesigură. Procedura a fost interzisă în România din 2018.