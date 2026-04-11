Florin Piersic, apariție rară, la 90 de ani, după problemele medicale din 2024. Cum arată acum actorul

Florin Piersic, apariție rară, la 90 de ani, după problemele medicale din 2024. Cum arată acum actorulActorul Florin Piersic; Sursa foto: Arhiva EVZ
Florin Piersic a revenit în spațiul public după o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Actorul, ajuns la 90 de ani, a participat la un eveniment la Mănăstirea Putna, unde a fost onorat oficial.

Florin Piersic, unul dintre cei mai cunoscuți actori români, a avut o apariție publică după o absență îndelungată cauzată de probleme serioase de sănătate. La 90 de ani, artistul a participat la un eveniment organizat la Mănăstirea Putna, unde a primit titlul de „Cetățean de Onoare”.

Actorul a impresionat prin discreția apariției, dar și prin semnele vizibile ale recuperării după intervențiile medicale din anul 2024.

Starea de sănătate lui Florin Piersic a impus intervenții succesive și tratament complex

În primăvara anului 2024, actorul a trecut printr-o serie de complicații medicale care au necesitat intervenții chirurgicale. Inițial, medicii au intervenit pentru îndepărtarea sondelor unui stimulator cardiac, procedură realizată la Institutul Inimii Niculae Stăncioiu din Cluj-Napoca.

Ulterior, starea sa s-a agravat, fiind necesar transferul de urgență la Spitalul Foișor din București. Aici, medicii au efectuat o nouă intervenție pentru eliminarea unei proteze de genunchi care generase o infecție severă.

Situația era a unui pacient cu septicemie, cu o infecție generalizată în sânge, cu un tratament antibiotic complex, dar care avea două particularități, și anume două zone protetice: proteză de genunchi și material protetic în inimă, adică stimulatorul cardiac cu cele două sonde ale lui. Este un principiu cunoscut în medicină faptul că materialele proteice nu se pot apăra împotriva infecțiilor”, au explicat medicii, la momentul respectiv, gravitatea situației.

Perioada de recuperare l-a ținut departe de scenă și de aparițiile publice

După intervențiile chirurgicale, Florin Piersic a urmat o perioadă de recuperare într-o clinică specializată. Problemele de sănătate, inclusiv infecția generalizată confirmată de medici, au impus retragerea temporară din viața publică.

În tot acest timp, actorul nu a mai avut apariții și nu a mai susținut spectacole, după ce anterior i se făcuse rău în timpul unui eveniment desfășurat la Cluj-Napoca. Investigațiile de atunci au indicat o infecție localizată la nivelul genunchiului, care a necesitat intervenție chirurgicală de urgență.

Apariția de la Mănăstirea Putna a marcat revenirea lui Florin Piersic în atenția publicului

Participarea la evenimentul de la Mănăstirea Putna a reprezentat una dintre puținele apariții recente ale actorului. Florin Piersic a fost prezent într-o ținută elegantă, purtând un costum negru și o eșarfă roșie.

Deși se deplasează cu ajutorul unui baston și a slăbit vizibil, actorul și-a păstrat expresivitatea și prezența care l-au consacrat. Evenimentul a fost marcat de acordarea titlului de „Cetățean de Onoare”, într-un cadru solemn.

