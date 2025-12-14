Cum s-a schimbat viața Ioanei State. A slăbit enorm și vrea să se apuce de sală

Exclusiv. Comedianta Ioana State a povestit despre viața ei personală, carieră și planurile pentru viitor, oferind o perspectivă sinceră asupra modului în care reușește să îmbine rutina zilnică cu proiectele artistice.

Ioana State a slăbit aproximativ 20 de kilograme în câteva luni, iar acum are în plan să meargă la sală cel puțin de trei ori pe săptămână.

„Nu obișnuiesc să îmi fac planuri. Am o rutină. Dacă vin proiecte noi, încerc să mă împart între toate. Pe plan personal, aș vrea să ajung minim de trei ori pe săptămână la sală și să învăț să înot.”

Comedianta a explicat și ce așteaptă de la anul 2026. Aceasta a spus că încearcă să aibă cât mai puțină așteptări și să nu își facă planuri.

„De la 2026 aștept să fiu sănătoasă ca să pot să fac tot ce am în plan pentru că urmează proiecte frumoase la care lucrez și despre care voi anunța în curând. Nu e bine să ai așteptări care să nu rămâi dezamăgit.”

În ceea ce privește sărbătorile de iarnă, Ioana a spus că preferă să le petreacă în familie. Comedianta a declarat că îi place foarte mult să întâmpine colindătorii și să facă bradul cu familia.

„Anul acesta îmi voi petrecere sărbătorile alături de familie, de părinți, de nepoți. Prefer să fiu de Crăciun acasă. Poate în ianuarie sau februarie o să îmi iau vacanță. În ultimii ani, am fost cu familia la slujba de Crăciun.

În general, facem bradul în familie, împărțim de mâncare vecinilor, așteptăm colindătorii. Îmi place foarte mult să ies afară să întâmpin colindătorii. Este partea mea preferată.”

Ioana State a povestit despre schimbările pe care le-a făcut în stilul de viață, menite să îi îmbunătățească starea de sănătate și bunăstarea. „Viața mea s-a schimbat în bine pentru că am renunțat la niște obiceiuri nesănătoase, simt că mă odihnesc mult mai bine și că am mai multă grijă de mine și de sănătatea mea.”

Ioana a povestit și despre cum s-a apucat de stand-up comedy. Aceasta a spus că totul a pornit în anul 2017, când a participat la emisiunea iUmor.

„Stand-up comedy a apărut în viața mea fără să-l planific, dar ca o mare binecuvântare. N-am știut că pot face stand-up, pur și simplu mi s-a întâmplat. Înainte, eu doar postam pe social media, iar oamenii mă încurajau să fac asta și să particip la un show televizat. Până la urmă am concurant și am fost foarte apreciată de public. Din 2017, am reușit să evoluez și să fiu auzită de tot mai mulți oameni și mă bucură foarte mult.”