Monden Exclusiv

Cum s-a schimbat viața Ioanei State. A slăbit enorm și vrea să se apuce de sală

Comentează știrea
Cum s-a schimbat viața Ioanei State. A slăbit enorm și vrea să se apuce de salăIoana State. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Exclusiv. Comedianta Ioana State a povestit despre viața ei personală, carieră și planurile pentru viitor, oferind o perspectivă sinceră asupra modului în care reușește să îmbine rutina zilnică cu proiectele artistice.

Ce planuri are Ioana State

Ioana State a slăbit aproximativ 20 de kilograme în câteva luni, iar acum are în plan să meargă la sală cel puțin de trei ori pe săptămână.

„Nu obișnuiesc să îmi fac planuri. Am o rutină. Dacă vin proiecte noi, încerc să mă împart între toate. Pe plan personal, aș vrea să ajung minim de trei ori pe săptămână la sală și să învăț să înot.”

Ioana State

Ioana State. Sursa foto Instagram

Comedianta a explicat și ce așteaptă de la anul 2026. Aceasta a spus că încearcă să aibă cât mai puțină așteptări și să nu își facă planuri.

Cum verifică ANAF veniturile românilor fără control. Procedura completă
Cum verifică ANAF veniturile românilor fără control. Procedura completă
Armata Cibernetică a Rusiei, atacă SUA și România. De la sabotarea rețelelor de apă la atacurile asupra alegerilor. Document senzațional
Armata Cibernetică a Rusiei, atacă SUA și România. De la sabotarea rețelelor de apă la atacurile asupra alegerilor. Document senzațional

„De la 2026 aștept să fiu sănătoasă ca să pot să fac tot ce am în plan pentru că urmează proiecte frumoase la care lucrez și despre care voi anunța în curând. Nu e bine să ai așteptări care să nu rămâi dezamăgit.”

Cum își petrecere sărbătorile de iarnă

În ceea ce privește sărbătorile de iarnă, Ioana a spus că preferă să le petreacă în familie. Comedianta a declarat că îi place foarte mult să întâmpine colindătorii și să facă bradul cu familia.

„Anul acesta îmi voi petrecere sărbătorile alături de familie, de părinți, de nepoți. Prefer să fiu de Crăciun acasă. Poate în ianuarie sau februarie o să îmi iau vacanță. În ultimii ani, am fost cu familia la slujba de Crăciun.

Ioana State și familia

Ioana State și familia. Sursa foto Instagram

În general, facem bradul în familie, împărțim de mâncare vecinilor, așteptăm colindătorii. Îmi place foarte mult să ies afară să întâmpin colindătorii. Este partea mea preferată.”

Cum s-a schimbat viața Ioanei State după ce a slăbit

Ioana State a povestit despre schimbările pe care le-a făcut în stilul de viață, menite să îi îmbunătățească starea de sănătate și bunăstarea. „Viața mea s-a schimbat în bine pentru că am renunțat la niște obiceiuri nesănătoase, simt că mă odihnesc mult mai bine și că am mai multă grijă de mine și de sănătatea mea.”

Ioana State mică.v

Ioana State mică. Sursa foto Captură video

Ioana a povestit și despre cum s-a apucat de stand-up comedy. Aceasta a spus că totul a pornit în anul 2017, când a participat la emisiunea iUmor.

„Stand-up comedy a apărut în viața mea fără să-l planific, dar ca o mare binecuvântare. N-am știut că pot face stand-up, pur și simplu mi s-a întâmplat.

Înainte, eu doar postam pe social media, iar oamenii mă încurajau să fac asta și să particip la un show televizat. Până la urmă am concurant și am fost foarte apreciată de public. Din 2017, am reușit să evoluez și să fiu auzită de tot mai mulți oameni și mă bucură foarte mult.”

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:23 - Mihai Stoica și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu. Mesaj dur din interiorul FCSB pentru mijlocașul căzut în dizg...
10:11 - Cum verifică ANAF veniturile românilor fără control. Procedura completă
10:00 - Scânteia revoltei de la Iași. „Dinamoviada" organizată de Securitate și eșecul primei tentative de răsturnarea lui Ce...
09:55 - Tot mai mulți oameni se îndrăgostesc de ChatGPT. Ce spun specialiștii despre fenomen
09:47 - Cel mai rapid drum din lume se extinde într-o țară europeană, fără limitări de viteză
09:40 - Louis Ducruet, fiul prințesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco-Galatasaray. Doi suporteri, condamnați

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale