Nuremberg, un film despre povestea procesului care a schimbat lumea. Lungmetrajul va fi disponibil în cinematografe

Nuremberg, un film despre povestea procesului care a schimbat lumea. Lungmetrajul va fi disponibil în cinematografe
Nuremberg, un lungmetraj despre un moment marcant din istoria modernă, va putea fi vizionat în cinematografele din țară începând cu 10 decembrie. În distribuție joacă actorii Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, Colin Hanks și John Slattery, alături de alți actori americani și europeni. Filmul este un proiect cinematografic realizat de T.R.I.B.E. Films și spune povestea evenimentelor și cercetărilor din jurul primului proces de la Nürnberg, care a început pe 20 noiembrie 1945.

Nuremberg spune povestea evenimentelor petrecute în urmă cu 80 de ani

Filmul, cu acțiunea în Germania postbelică, este bazat pe cartea lui Jack El-Hai „The Nazi and the Psychiatrist.” Lungmetrajul pune în lumină primul proces, care a stabilit pentru prima dată că liderii politici pot fi pedepsiți pentru crime împotriva umanității.

„Acest film nu este doar o dramatizare a evenimentelor istorice, ci un apel la conştiinţa publică, la înţelegerea pericolelor ideologiilor extremiste şi la responsabilitatea individuală în faţa răului”, a declarat James Vanderbilt, regizorul și scenaristului filmului.

Nuremberg este un portret al brutalității și mândriei oamenilor, dar și al curajului și al integrității celor care au crezut în dreptate și în justiție, ignorând intrigile politice, chiar atunci când întreaga omenire părea să asiste neputincioasă la tragedii care au schimbat istoria lumii.

Actorul Russell Crowe îl interpretează pe deținutul Hermann Göring

După ce află că Hermann Göring(Russell Crowe) se află în custodia forțelor americane, procurorul șef Robert H. Jackson, interpretat de actorul Michael Shannon, se deplasează la Nürnberg pentru a iniția procedurile acuzării într-un proces internațional fără precedent.

Actorul Rami Malek în rolul psihiatrului Douglas Kelley

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

În timpul documentării, Jackson discută cu medicul psihiatru Douglas Kelley, jucat de actorul Rami Malek, desemnat să raporteze despre starea mentală a deținuților naziști, pentru a identifica elemente din profilul psihologic al lui Göring care să permită obținerea de mărturii relevante și demonstrarea vinovăției pentru criminele îngrozitoare comise de naziști.

Nuremberg este o lecție importantă despre riscul dictaturilor

Cristian Anastasiu, T.R.I.B.E Films, a declarat că proiectul cinematografic este o interpretare reală a crimelor împotriva umanității, cu o distribuție de excepție, care trebuie vizionat pentru a se înțelege cât de fragile pot fi libertatea şi demnitatea umană.

„Într-o lume în care se uită sau se trec cu vederea ororile şi lecţiile trecutului, acest film aduce în prim-plan, într-un mod accesibil şi de impact, un moment istoric marcant, vorbind despre dreptate şi  curajul de a înfrunta răul.” a declarat acesta.

Filmul abordează atât planul legal, cât și pe cel uman scoțând în evidență conflictele morale și tensiunile psihologice ale acuzaților și ale magistraților.

Filmul a fost realizat cu ajutorul unor actori de renume

Personajele sunt aduse la viață de actorii Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek și Andreas Pietschmann.

Nuremberg a reunit profesioniști de renume internațional, de la Dariusz Wolski, ASC, responsabil de imagine, și Eve Stewart, creatoarea decorurilor istorice, până la Bartholomew Cariss la costume și Jan Sewell la machiaj și coafură. Tom Eagles, A.C.E., a asigurat montajul, iar Brian Tyler muzica originală, toate elementele contribuind la autenticitatea vizuală și emoțională a filmului.

