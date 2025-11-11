Scandalul bandelor de „grooming” din Londra: 22 de ani de abuzuri severe asupra copiilor

Copiii din Londra, Marea Britanie, care au suferit abuzuri sexuale severe între anii 2000 și 2022 au fost, conform experților, cel mai probabil victimele unor bande de tip „grooming”.

Victimele au fost în mare parte copii aflați în sistemul de protecție socială sau tineri vulnerabili din diverse cartiere ale capitalei, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, și au fost expuși la abuzuri multiple, inclusiv violuri, coerciție sexuală, trafic de droguri și exploatare prin șantaj.

Analiza cazurilor lor de către jurnaliștii de la Express și MyLondon relevă tipare consistente cu cele observate în alte regiuni, precum Greater Manchester, unde fenomenul a fost investigat anterior.

Investigațiile au identificat 24 de cazuri în documente ale consiliilor locale, rapoarte despre decesele copiilor aflați în sistemul de protecție și articole media istorice.

Jurnaliștii de la Express au colectat informații din mai multe surse pentru a analiza cazurile copiilor expuși la abuzuri sexuale în Londra.

Experții citați de publicații, printre care Maggie Oliver, fost detectiv implicat în expunerea bandei de grooming din Rochdale, au confirmat că aceste cazuri prezintă modele similare cu cele identificate în investigarea grupurilor criminale din Greater Manchester.

Avocata Jade Nurse, care a revizuit cazurile, a declarat că situația este „aproape de acasă” și a pus întrebări asupra lipsei unor acțiuni eficiente din partea autorităților.

Ea a criticat primarul Londrei, Sadiq Khan, pentru că anterior afirmase că nu există „rapoarte” sau „indicații” privind activitatea bandei de grooming în oraș, acuzându-l de implicare într-un „cover-up”.

„Cum se face că primarul nu vede ce se întâmplă în propriul său oraș, când doi jurnaliști aduc la lumină toate aceste fapte? Cum nu vede primarul? Pentru că totul face parte dintr-o acoperire masivă pe care trebuie să o descoperim. Fetele suferă zi de zi. Când închidem ochii, avem coșmaruri.”

Investigația a scos la iveală mai multe cazuri tragice de exploatare sexuală a copiilor în diverse cartiere din Londra.

Se crede că „Child O” a fost violată de mai mulți bărbați în Finsbury Park începând de la vârsta de 12 ani.

Într-o scrisoare adresată unei prietene, copilul a relatat răpirea, violența și multiplele violuri, consumul de alcool și nașterea unui copil.

Poliția nu a păstrat scrisoarea și nu a luat măsuri, limitându-se la evaluarea stării psihice a copilului. La 16 ani, „Child O” s-a sinucis.

Chloe, copil aflat în sistemul de protecție, a afirmat că a fost violată la 11 ani. Evaluarea morții sale arată că profesioniștii au catalogat-o drept „răutăcioasă și sfidătoare” și au sugerat că se expune unor riscuri prin relațiile cu bărbați mai în vârstă.

Sylvia a murit din cauza unei supradoze de droguri în 2021. Rapoartele indică faptul că a fost exploatată sexual de la 13 ani, cu mai multe atacuri sexuale și relații cu bărbați mai în vârstă implicând control coercitiv, consum de droguri și episoade de dispariție.

Ea a rămas sub influența bărbaților care i-au provocat sarcini sau exploatare sexuală.

Olivia a dispărut de peste 25 de ori și a raportat patru violuri de la 13 ani.

Ea a suferit un avort spontan și a fost diagnosticată cu o infecție cu transmitere sexuală.

La 17 ani, a fost găsită într-o cameră de hotel cu șase bărbați, fiind sub influența alcoolului și a drogurilor claselor A.

Două violuri au fost confirmate și filmate parțial.

La 15 ani, Jamie a fost abordat de un bărbat de 20 de ani care i-a oferit alcool, țigări și droguri, apoi a început să o abuzeze sexual și să o șantajeze cu materiale filmate.

După publicarea poveștii sale în revista consiliului, alte două victime s-au adresat autorităților.

Patru fete între 13 și 15 ani au raportat violuri comise de o bandă asociată unui McDonald’s din Stratford.

Prin solicitări FOI, s-au identificat 18 victime și trei bărbați acuzați, dar care nu au fost condamnați pentru infracțiuni sexuale cunoscute.

Două ziare naționale au legat un criminal în serie și abuzator sexual de o bandă de grooming. Raportul consiliului menționa șapte presupusi infractori și cel puțin 17 victime.

În locuința acestuia existau dovezi că droga GHB era folosit pentru abuzuri și că unele violuri erau filmate.

Lewisham, 2002 – Cercetători de la Imperial College London au studiat relațiile inadecvate dintre bărbați est-europeni și fete de 13–15 ani, concluzionând că acestea erau vulnerabile și sub supraveghere minimă.

Martin Malone, 2000 – Pimp condamnat pentru exploatarea sexuală a copiilor din centre de plasament, cu fete de 14 ani implicate în „teste de inițiere” sexuale.

Islington, 2002 – Campanie Barnardo’s pentru prevenirea prostituției infantile, concentrată pe fete de 13–14 ani, în condițiile în care autoritățile negau amploarea fenomenului.

Redbridge, 2011 – Procesul unei bande suspecte, implicând fete în vârstă de 17 ani, care au fost supuse violului și exploatării, cu condamnări parțiale.

Tower Hamlets, 2020 – Ancheta IICSA a identificat cinci victime în rețele organizate de pedofili, inclusiv fete duse la hoteluri și cluburi de bărbați mai în vârstă.

Raport HMICFRS, 2016–2025 – Șase cazuri posibile de bande de grooming în studiile inspectoratului poliției, cu fete abuzate în camere de hotel și sub amenințări.

Metropolitan Police Service:

„Met tratează toate acuzațiile de exploatare sexuală și criminală a copiilor cu maximă seriozitate, motiv pentru care revizuim în prezent aproximativ 9.000 de cazuri și am îmbunătățit semnificativ modul de identificare și investigare a infracțiunilor de grup încă din 2022.” „Acest lucru a dus la o creștere de trei ori a cazurilor rezolvate, cu 134 de suspecți suplimentari acuzați.”

„Investigația privind abuzurile din Hillingdon continuă, fiind începută în 2019 după primirea unui raport de protecție. Detectivii specializați progresează cu ancheta complexă și detaliată și sunt angajați să obțină justiție pentru cei afectați.”

Primarul Londrei, Sadiq Khan:

„Orice individ sau bandă care exploatează copii este absolut abominabil și Sadiq dorește justiție pentru fiecare victimă. Acești copii au suferit abuzuri grave și au fost dezamăgiți de autoritățile care ar fi trebuit să îi protejeze.” „Sadiq a condus eforturi pentru a întări protecția copiilor, inclusiv prin investiții în servicii specializate și reforme în modul în care Met protejează copiii, inclusiv inspecții independente în 2023, ceea ce a dus la îmbunătățiri durabile.”

Consilii locale (Croydon, Redbridge, Lambeth, Islington, Kingston, Hounslow) au raportat implementarea recomandărilor din rapoartele de protecție, programe de formare pentru personal, colaborare inter-agency, sprijin pentru sănătatea mintală și intervenții proactive pentru protejarea copiilor în situații de risc.

Investigația arată că fenomenul de tip „grooming” în Londra nu a fost limitat la un singur cartier și a implicat diverse grupuri de bărbați, unele dintre ele asociate unor criminali deja condamnați. Modelele de abuz includ:

Selecția copiilor vulnerabili.

Abuz sexual repetat și coerciție.

Expunerea victimelor la alcool și droguri.

Filmarea și șantajarea copiilor.

Intervenții tardive sau inadecvate din partea autorităților.

Autoritățile și ONG-urile continuă să colaboreze pentru a preveni noi cazuri și pentru a aduce infractorii în fața justiției.