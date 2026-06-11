Copil de cinci ani, mort după complicații grave ale varicelei

Un copil de cinci ani din Chișinău a decedat în urma unei forme grave de varicelă, după ce a ajuns la spital cu complicații neurologice severe. Minorul a fost internat pe 7 iunie la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, însă a murit în aceeași zi. Potrivit informațiilor prezentate de medici și anunțate și de Ministerul Sănătății din Republica Moldova, copilul s-a îmbolnăvit la începutul lunii iunie, însă familia a solicitat asistență medicală la câteva zile după apariția simptomelor. În acest interval, starea sa de sănătate s-a deteriorat considerabil, iar la momentul internării era deja în comă.

Medicii au stabilit că minorul suferea de encefalită variceloasă și edem cerebral de gradul III. În ciuda tratamentului și a intervențiilor medicale efectuate, copilul a decedat în aceeași zi în care a fost internat.

Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Popa.

Ministerul Sănătății a transmis că varicela nu trebuie tratată ca o afecțiune lipsită de riscuri, deoarece poate provoca complicații severe, inclusiv neurologice, respiratorii și infecțioase, chiar și în cazul copiilor care nu au alte probleme de sănătate.

Potrivit datelor instituției, în Republica Moldova sunt raportate anual mii de cazuri de varicelă, iar rata de morbiditate depășește 380 de cazuri la 100.000 de locuitori.

Varicela este o boală virală foarte contagioasă, transmisă pe cale aerogenă, cu o perioadă de incubație cuprinsă între 10 și 21 de zile. De regulă, boala debutează cu febră, stare generală alterată, oboseală și lipsa poftei de mâncare, după care apare erupția caracteristică.

Leziunile cutanate apar succesiv și evoluează de la pete roșii la vezicule cu lichid și ulterior la cruste. În cele mai multe cazuri, simptomele se remit în aproximativ șapte până la zece zile.

Autoritățile sanitare atrag atenția că evoluția bolii poate deveni imprevizibilă și că pot apărea complicații severe, precum encefalita, meningita, pneumonia, convulsiile, septicemia sau formele hemoragice.

O preocupare majoră o reprezintă complicațiile neurologice, în special encefalita variceloasă, afecțiune care poate progresa rapid către afectare neurologică severă, comă și chiar deces.

Ministerul Sănătății arată că astfel de complicații pot apărea inclusiv la copii fără boli cronice și fără simptome care să indice, în primele zile, o evoluție gravă a bolii.

Autoritățile recomandă solicitarea imediată a asistenței medicale atunci când apar simptome precum somnolență accentuată, convulsii, tulburări de echilibru, vărsături repetate, dificultăți de respirație, febră persistentă sau agravarea rapidă a stării generale. Totodată, semnele unei infecții severe a pielii, deshidratarea ori modificările de comportament necesită evaluare medicală fără întârziere.

Ministerul Sănătății recomandă izolarea persoanelor bolnave, evitarea contactului cu persoanele vulnerabile, aerisirea încăperilor și prezentarea cât mai rapidă la medic după apariția simptomelor. Instituția amintește că vaccinarea, acolo unde este disponibilă, reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire.