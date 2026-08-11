Două persoane au murit în urma accidentului produs marți seară pe strada Mureșenilor din Brașov, după ce un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani a urcat pe un sens giratoriu și apoi pe trotuar, unde a lovit trei pietoni. Șoferul se numără printre răniți, iar polițiștii verifică inclusiv ipoteza unei probleme medicale.

Bilanțul accidentului produs în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor din Brașov, a crescut la două persoane decedate. Noile informații transmise de polițiști arată și modul în care s-ar fi produs accidentul.

„Din primele date obţinute de echipa de cercetare prezentă la faţa locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureşenilor, în zona intersecţiei cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spaţiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureşenilor, unde a acroşat trei pietoni”, a informat IPJ Braşov.

Cei trei pietoni loviți sunt bărbați. Unul dintre ei fusese declarat decedat după sosirea echipajelor de salvare. Un al doilea pieton era inconștient și se afla în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stop cardio respirator, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată”, a anunţat ISU Braşov.

O altă victimă este inconștientă și a fost intubată. Cea de-a patra persoană este conștientă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate. Printre persoanele rănite se află și șoferul autoturismului. La locul accidentului au intervenit trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul autoturismului.

„Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Știre inițială. Un accident grav s-a produs marți seară, pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, unde un autoturism a lovit un grup de pietoni aflați pe trotuar. O persoană a murit, alte două victime sunt în stare gravă, iar o a patra persoană a fost transportată conștientă la spital, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Brașov.

Accidentul a avut loc în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor din Brașov. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, un autoturism a lovit pietoni care se aflau pe trotuar, iar în urma impactului au rezultat patru victime.

„În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată", au transmis reprezentanţii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Braşov.

O altă persoană implicată în accidentul din Brașov este inconștientă și se află în stop cardio-respirator. Echipajele medicale aflate la locul intervenției efectuează manevre de resuscitare.

O a treia victimă este, de asemenea, inconștientă și a fost intubată. Cea de-a patra persoană este conștientă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate.

Pentru gestionarea intervenției, la locul accidentului au fost mobilizate trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă și spumă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele de intervenție continuă operațiunile la fața locului, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Brașov a anunțat că intervenția este în dinamică.