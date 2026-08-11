Atunci când cauți un desert rapid, răcoros și îndrăgit de toată familia, o porție de clătite calde servite cu înghețată fină reprezintă alegerea perfectă. Combinația dintre aluatul fraged și umplutura rece creează un contrast culinar de neegalat, ideal pentru zilele călduroase sau pentru momentele în care vrei să îți răsfeți cei dragi. Această rețetă simplă te ajută să obții un desert spectaculos direct în bucătăria ta, fără efort și cu ingrediente la îndemâna oricui.

Pentru a pregăti zece porții generoase, ai nevoie de ingrediente de calitate, lăsate în prealabil la temperatura camerei.

Aluatul se prepară din două sute cincizeci de grame de făină albă, două ouă proaspete, cinci sute de mililitri de lapte, cincizeci de mililitri de apă minerală carbogazoasă, un praf de sare și un plic de zahăr vanilat. Apa minerală este secretul marilor bucătari pentru o textură aerată și extrem de pufoasă.

Pentru umplutură și decor, folosește patru sute de grame din înghețata ta preferată, cum ar fi cea de vanilie, ciocolată sau fructe de pădure. De asemenea, poți pregăti un sos de ciocolată, feliuțe de banane sau căpșuni proaspete și câțiva fulgi de migdale prăjiți.

Începe prin a bate ouăle cu praful de sare și zahărul vanilat într-un bol încăpător. Adaugă treptat făina cernută, alternând cu laptele cald, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea gogoloșilor. La final, toarnă apa minerală și lasă compoziția să se odihnească la frigider timp de cincisprezece minute. Această etapă permite hidratarea făinii și obținerea unei compoziții omogene.

Încinge o tigaie antiaderentă și unge-o cu puțin unt sau câțiva picuri de ulei. Toarnă câte un polonic din compoziție și rotește tigaia rapid pentru a acoperi uniform suprafața. Coace fiecare clătită timp de un minut pe prima parte, până când marginile devin aurii, apoi întoarce-o pentru încă treizeci de secunde.

Montarea trebuie făcută rapid, pentru ca înghețata să nu se topească complet înainte de a ajunge pe masă. Pune o clătită fierbinte pe o farfurie, adaugă două cupe generoase de înghețată pe o jumătate și împăturește-o în triunghi sau rulează-o strâns.

Toarnă deasupra un sos cald de ciocolată sau topping de caramel și decorează cu fructe proaspete. Presară migdale sau nucă măcinată pentru un plus de textură crocantă. Servită imediat, această combinație de cald și rece va fi un adevărat succes.