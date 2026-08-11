Prognoza meteo, 11 august. România se va confrunta cu o zi deosebit de călduroasă, în care temperaturile vor atinge valori extreme în mai multe regiuni. Canicula va pune stăpânire pe vestul, nord-vestul și sudul țării, dar disconfortul termic va fi resimțit intens și în celelalte zone.

Indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Această situație va crea probleme în special pentru locuitorii din Câmpia de Vest și din Câmpia Română.

Temperaturile maxime ale zilei vor fi extrem de ridicate la nivel național. Ele se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius, izolat în Banat și Crișana. Nopțile rămân, de asemenea, calde în anumite regiuni. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Tabloul meteorologic indică un cer variabil, însă pe parcursul după-amiezii și al serii vor apărea înnorări temporare. Acestea se vor manifesta îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni.

În timpul nopții, înnorările se vor extinde în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse sunt așteptate averse cu cantități de apă de 1…5 l/mp și descărcări electrice. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea intensificări temporare spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice, cu rafale ce vor atinge 40…50 km/h.

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o atmosferă extrem de apăsătoare. Vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 17…20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului (rafale de 35…40 km/h).