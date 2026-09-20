Cercetătorii au estimat pentru prima dată temperatura corporală a unui Tyrannosaurus rex (T. rex), folosind informații chimice păstrate în smalțul dinților fosilizați, iar rezultatul indică aproximativ 36,3°C, o valoare apropiată de temperatura corpului uman, potrivit unui studiu publicat în revista Science Advances.

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la University of California, Los Angeles (UCLA), care a analizat trei dinți de T. rex proveniți din Montana. Rezultatul aduce o măsurătoare directă asupra fiziologiei celebrului dinozaur și oferă noi dovezi că acesta își putea menține temperatura internă independent de mediul exterior.

Analiza a indicat o temperatură medie de 97,3 grade Fahrenheit, adică 36,3°C, cu o marjă de incertitudine de aproximativ 2,5°C. Valoarea este apropiată de temperatura corporală întâlnită la oameni, dar cercetătorii atrag atenția că T. rex nu trebuie comparat direct cu omul din punct de vedere metabolic.

Temperatura estimată este însă mai ridicată decât cea caracteristică reptilelor moderne, care depind într-o măsură mult mai mare de temperatura mediului. În același timp, este mai scăzută decât temperatura corporală obișnuită a păsărilor moderne, considerate descendenții vii ai dinozaurilor teropozi.

Prin urmare, rezultatul susține ideea că T. rex era un animal endoterm, capabil să producă și să mențină căldură internă prin propriul metabolism.

Pentru a afla temperatura unui animal dispărut de aproximativ 66 de milioane de ani, cercetătorii nu au analizat temperatura rocii în care au fost găsite fosilele. Au căutat indicii chimice în smalțul dinților.

Smalțul dentar se formează în interiorul organismului, la temperatura corporală a animalului. În timpul formării sale, anumite izotopi ai carbonului și oxigenului se grupează în structuri chimice specifice.

Proporția acestor legături poate fi folosită pentru a estima temperatura la care s-a format smalțul. Metoda, cunoscută drept analiza izotopilor grupați („clumped isotopes”), funcționează astfel ca un fel de termometru chimic păstrat în fosilă.

Echipa UCLA a trebuit să folosească o cantitate foarte mică de material. Cercetătorii au prelevat aproximativ 5 miligrame de smalț din fiecare dinte, folosind o tehnică minim invazivă. Reducerea cantității necesare a fost importantă deoarece fosilele de T. rex sunt rare și valoroase pentru muzee.

Pentru a verifica dacă rezultatele nu au fost influențate de procesele geologice care au modificat fosilele în timp, echipa a analizat și dinți de crocodilieni proveniți din aceeași formațiune geologică din Montana.

Crocodilienii au indicat o temperatură medie de aproximativ 30,9°C, semnificativ mai scăzută decât cea estimată pentru T. rex. Diferența susține interpretarea că valoarea obținută pentru dinozaur reflectă caracteristicile sale biologice și nu doar modificările suferite de fosile după îngropare.

Un T. rex capabil să-și mențină o temperatură corporală de aproximativ 36°C putea fi activ și în condiții în care reptilele moderne ar avea dificultăți în a-și menține funcțiile fiziologice.

Cercetătorii consideră că endotermia ar fi permis dinozaurului să rămână activ într-o gamă largă de temperaturi și ar putea explica inclusiv prezența fosilelor de T. rex în regiuni nordice. Fosile de tiranozauri au fost descoperite până în zonele care corespund astăzi Canadei, iar modelele climatice sugerează că animalul putea trăi în regiuni cu perioade reci.

Totuși, metabolismul ridicat avea și un cost. Un animal endoterm consumă mai multă energie pentru menținerea temperaturii corporale, ceea ce înseamnă necesarul unei cantități mai mari de hrană. Cercetătorii spun că acest lucru este compatibil cu imaginea unui prădător sau necrofag foarte activ.

Studiul reprezintă o noutate importantă pentru paleontologie, însă măsurătoarea nu a fost realizată astăzi. Cercetarea a fost publicată în Science Advances pe 16 septembrie 2026, iar comunicatul UCLA a fost publicat în aceeași zi.

Povestea a revenit în atenție pe 20 septembrie, când ScienceDaily a publicat un material despre cercetare, prezentând rezultatul drept prima măsurare directă a temperaturii corporale a unui T. rex.