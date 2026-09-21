Salvador Caragea, pensionarul pentru care s-a bătut ministrul Miruță să-i dea un job, a demisionat de la Uzina de armament Sadu

Viorel Salvador Caragea, fostul șef al Poliției Gorj, a demisionat după doar șase luni din funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. El spune că pleacă din motive de sănătate, la recomandarea medicului specialist, deși susține că și-ar fi dorit să continue „munca începută”.

Caragea, fost chestor-șef al IJP Gorj, pensionar al Ministerului de Interne de câțiva ani, și-a anunțat plecarea de la Uzina Mecanică Sadu printr-un mesaj lung, în care își face practic bilanțul mandatului și vorbește despre „lupta cu imposibilul pentru salvarea” uzinei.

În mesajul său, Salvador Caragea enumeră demersurile pe care spune că le-a făcut în cele șase luni: inventarierea patrimoniului, analiza creanțelor, deblocarea unor situații administrative și recuperarea unor restanțe de producție din anul 2025.

Fostul administrator special susține că, din martie, producția a intrat într-un ritm normal și că până la 1 septembrie au fost recuperate întârzierile de livrare.

În același timp însă, chiar bilanțul său descrie o situație dramatică. Caragea recunoaște că rezultatele financiare ale uzinei sunt „catastrofale”, iar producția este „aproape inexistentă”.

Caragea lasă în urma sa și niște indicații. El vorbește și despre necesitatea unei investiții de peste 100 de milioane de dolari pentru modernizarea UM Sadu și spune că demersurile începute trebuie continuate de conducerea uzinei și de minister.

Astfel, după șase luni de mandat, administratorul care fusese prezentat drept omul care ar trebui să contribuie la redresarea uzinei pleacă, iar problemele majore ale companiei rămân. El invocă probleme de sănătate ca să motiveze abandonarea job-ului oferit cu dârzenie de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Numirea lui Caragea, pensionar al Poliției, a provocat în februarie controverse și proteste ale angajaților. Radu Miruță a susținut atunci public alegerea sa și a respins acuzațiile că numirea ar reprezenta o sinecură, chiar dacă a recunoscut că tatăl său și Salvador Caragea erau apropiați în anii când erau în activitate în Târgu Jiu.

Acum, după doar șase luni, pleacă invocând probleme de sănătate. Iar „salvarea” Uzinei Mecanice Sadu rămâne în sarcina celor care vor veni după el.