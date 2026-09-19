Peste 2.000 de migranți din Ceuta au fost nevoiți să se întoarcă pe plaje, deoarece nu a existat suficient spațiu pentru a-i găzdui într-o nouă unitate situată în portul orașului autonom, potrivit Euronews.

Poliția s-a străduit să mențină ordinea, în timp ce oamenii se luptau să-și asigure un loc în noul amplasament vineri, după săptămâni de trai pe plaje și pe străzi.

Mii de migranți au fost mutați de pe plajele Trampolín și Benítez din teritoriu vineri dimineață, escortați de ofițeri ai Gărzii Civile și Poliției Naționale spaniole către noul centru de primire temporar, care este conceput să găzduiască 1.700 de persoane.

Cu toate acestea, peste 4.000 de persoane au venit de pe plaje, ceea ce înseamnă că mulți au fost nevoiți să se întoarcă după ce noua tabără s-a umplut. Potrivit unor surse guvernamentale, aproximativ 3.000 de migranți rămân în total pe străzile orașului.

Poliția s-a străduit să mențină ordinea vineri, în timp ce oamenii se luptau să-și asigure un loc în noul centru după săptămâni de locuit pe plaje și pe străzi, ofițerii tragând focuri de avertisment în aer în încercarea de a limita mulțimea. Cu toate acestea, nu au fost înregistrate incidente grave, potrivit autorităților locale.

Întoarcerea migranților a însemnat că o operațiune de curățare planificată pentru plaje odată ce acestea au fost curățate a trebuit să fie suspendată.

Drept urmare, Trampolín arată încă aproape la fel ca în ultimele zile, cu corturi și barăci improvizate împrăștiate pe nisip.

Criza migranților din Ceuta a început la sfârșitul lunii iulie, când peste 70.000 de oameni au trecut în exclava spaniolă din Maroc.

Kissy Chandiramani, membră a guvernului autonom al orașului Ceuta, a descris transferul portului ca fiind haotic și a declarat că nici administrația orașului, nici autoritățile portuare nu au fost anunțate în prealabil.

Chandiramani a cerut, de asemenea, accelerarea procedurilor de returnare a migranților, avertizând că, în caz contrar, Ceuta riscă să devină „marele CETI din Africa de Nord”, referindu-se la Centrele Temporare de Primire a Imigranților.

Ea a menționat că aproximativ o sută de cazuri de migranți sunt procesate în fiecare zi și că, cu mai multe resurse, procesul ar putea fi finalizat în 15 zile.

Dacă ritmul actual continuă, a avertizat ea, situația „se va prelungi la nesfârșit”.