Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Ce înseamnă să îți aperi cu adevărat țara și unde începe falsul suveranism? Ioan-Aurel Pop și Dan Andronic discută, la Evenimentul Istoric, despre diferența dintre declarațiile patriotice și responsabilitatea față de România. Într-un dialog direct, istoricul vorbește despre patriotism, suveranitate și identitate națională, despre locul României în Uniunea Europeană și NATO și despre diferența dintre politicienii preocupați de următoarele alegeri și oamenii de stat preocupați de viitorul țării.

Conversația aduce în prim-plan criza școlii românești, reformele fără continuitate, pierderea respectului pentru profesori și rolul istoriei în formarea noilor generații. Ioan-Aurel Pop își exprimă opiniile despre „cancel culture”, judecarea trecutului prin valorile prezentului și riscurile îndepărtării de propria cultură. Cum putem rămâne români și europeni în același timp? Cum recâștigăm respectul pentru competență și cine își asumă viitorul acestei țări?

Un podcast despre memorie, spirit critic și responsabilitate. Urmărește integral dialogul și spune-ne în comentarii ce înseamnă pentru tine patriotismul. Abonează-te la canalul Evenimentul Istoric pentru noi conversații despre istorie și România. #IoanAurelPop #DanAndronic #EvenimentulIstoric #FalsulSuveranism #Podcast #fyp #pentrutine #retetevideo #misiuneatiktok #povesti #foryoupage #viral