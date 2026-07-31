Spania a desfășurat joi unități militare pentru a ajuta poliția în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord, în contextul în care migranții au sosit pe mare și pe uscat din Maroc în teritoriu, iar autoritățile au încercat să închidă o altă enclavă spaniolă din apropiere, potrivit Reuters.

Televiziunea de stat TVE a relatat că între 2.000 și 3.000 de persoane au trecut în Ceuta joi. Reuters nu a putut confirma imediat acest raport.

Imaginile video au arătat sute de migranți înotând sau plutind pe camere de aer din partea marocană, iar alții spargând o poartă pe uscat și intrând în oraș.

În Fnideq, un oraș marocan chiar dincolo de granița cu Ceuta, autoritățile marocane au îndreptat tunuri cu apă asupra migranților joi seară, în încercarea de a-i descuraja să treacă granița, au declarat martorii pentru Reuters.

„A fost foarte greu. Poliția a încercat să ne oprească. Dar voința și hotărârea noastră ne-au permis să venim aici”, a declarat migrantul Jadid Zacaria, cu părul și cămașa încă ude de la ocean, într-un interviu acordat joi după-amiază în Ceuta, în timp ce migranții se înghesuiau printr-o poartă de frontieră din apropiere.

Unii dintre migranți au strigat „Trăiască Spania” în timp ce intrau pe teritoriul enclavei.

În Melilla, al doilea oraș autonom al Spaniei din nordul Africii, imaginile din presa locală și din organizațiile pentru drepturile omului păreau să arate ciocniri la punctul de frontieră Beni Ansar joi seară. Aceasta a fost singura trecere deschisă între Maroc și Melilla în ultimii șase ani.

Potrivit lui Omar Naji de la Asociația Marocană pentru Drepturile Omului, cel puțin trei vehicule au fost incendiate și s-au raportat răni în rândul migranților și al forțelor de securitate.

Ministerul de Interne al Marocului nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Nouă cadavre au fost găsite joi în Ceuta, au declarat autoritățile locale, adăugându-se la numărul de 60 de migranți care au murit încercând să treacă în enclavă în ultimele luni.

Guvernul a declarat că 200 de ofițeri de poliție specializați și 60 de soldați au sosit din Spania continentală pentru a consolida forțele regulate ale Ceutei. Nu este clar dacă se trimit întăriri la Melilla, iar autoritățile nu au fost disponibile imediat pentru comentarii.

Pe o autostradă la 150 de kilometri sud de Ceuta, în Maroc, martorii Reuters au văzut grupuri de tineri mergând spre nord în speranța de a ajunge pe teritoriul spaniol.

Scena a amintit de anul 2021, când aproximativ 10.000 de persoane din Maroc și Africa Subsahariană, multe dintre ele sub 18 ani, au intrat în Ceuta, o enclavă cu 85.000 de locuitori. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, va merge vineri la Ceuta împreună cu ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, pentru întâlniri cu forțele de securitate și autoritățile locale, a anunțat biroul său.

Guvernul socialist al Spaniei se remarcă în Europa prin poziția sa pro-imigranți și a lansat recent un program care vizează acordarea statutului legal pentru aproximativ 500.000 de migranți fără acte, declanșând un aflux de cereri dublu față de acest număr.

Partidele de dreapta au criticat inițiativa, argumentând că ar atrage mai mulți migranți în Spania și l-au acuzat pe Sanchez că a permis ca situația din Ceuta să atingă proporții de criză.

Liderul Partidului Popular, partid conservator de opoziție, Alberto Nuñez Feijoo, a declarat într-o postare pe X: „Situația din Ceuta este disperată. Guvernul nu poate privi în altă parte... pentru că ne confruntăm cu o criză de securitate națională.”

Joi mai devreme, primarul orașului Ceuta, Juan Jesus Vivas, a cerut guvernului național să declare stare de urgență din cauza sosirilor în masă.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat pe X că imaginile din Ceuta arată că politica de migrație a lui Sanchez a fost „greșită”. „O EXPLOZIE”.

La începutul acestei luni, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții interceptați pe mare în timp ce încercau să ajungă la Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați sumar în temeiul regimului special de „respingere la frontieră” al enclavelor, care permite autorităților să trimită înapoi imediat persoanele prinse trecând gardurile de frontieră.

Guvernul spaniol susține că „exploatarea de către mafii și organizații criminale” a acestei hotărâri ar fi declanșat valul de migranți, nu încercarea sa de a acorda statut legal unor migranți fără acte.

„A fost o scădere lentă de la decizia Curții Supreme, dar astăzi a fost o explozie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii Civile pentru Reuters.

Ministerul de Interne a declarat că lucrează îndeaproape cu Marocul pentru a aborda valul de sosiri ilegale, împiedicând mii de migranți să intre ilegal în Ceuta în ultimele zile.

Mauricio Valiente, directorul Comisiei Spaniole pentru Refugiați, care are avocați care lucrează în Ceuta, a declarat că migranții care au trecut în enclavă erau de origine marocană și subsahariană.