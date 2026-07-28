Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare oficială adresată cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe teritoriul Regatului Spaniei. Autoritățile române avertizează că riscul de producere a incendiilor de vegetație va continua să crească semnificativ, ajungând la niveluri extreme în perioada următoare.

Această situație critică este cauzată de valul persistent de temperaturi deosebit de ridicate, preconizat să se mențină cel puțin până duminică, 2 august. Condițiile meteorologice severe, caracterizate prin caniculă, rafale de vânt puternic și umiditate extrem de scăzută, creează un mediu propice pentru izbucnirea și răspândirea rapidă a focarelor.

Conform prognozelor meteorologice și datelor transmise de autoritățile spaniolilor, zonele cele mai expuse la pericolul de incendiu cuprind văile râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile din regiunea nord-estică, precum și văile din zona Pirineilor.

De asemenea, o atenție deosebită este acordată și Arhipelagului Insulelor Canare, unde combinația dintre căldura excesivă și condițiile atmosferice uscate sporește considerabil pericolul de oprire sau extindere a incendiilor forestiere.

În contextul acestor avertizări meteorologice, diplomația de la București îndeamnă cetățenii români aflați în regiunile de risc să dea dovadă de prudență maximă și să coopereze cu structurile de intervenție.

„MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în zonele afectate să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricţiile de circulaţie şi recomandările privind protecţia populaţiei”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Pentru a fi la curent în permanență cu evoluția situației din teren, românii sunt sfătuiți să consulte canalele oficiale de informare ale autorităților spaniole, printre care:

Portalul de monitorizare în timp real: www.incendiostiemporeal.es

Serviciul de urgență ASEM 112 Comunitatea Madrid: www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112

Junta de Castilla y Leon (Incendios Forestales): servicios.jcyl.es/incyl/incyl

Protecția Civilă Spaniolă: https://www.proteccioncivil.es/

Serviciul de Urgență Comunitatea Valenciană: https://www.112cv.gva.es/va/

Agenția Națională de Meteorologie (AEMET): https://www.aemet.es/es/portada

Cetățenii români afectați de incendii sau care se află în situații deosebite și au nevoie de asistență consulară de urgență au la dispoziție liniile telefonice operative ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din Spania.

Contactele de urgență activate pentru zonele calamitate și regiunile învecinate sunt următoarele:

Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202

Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467

Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790

Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853

Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169

Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278

Consulatul României la Zaragoza: +34 663 814 474

Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe reamintește tuturor persoanelor care călătoresc în străinătate că pot utiliza aplicația mobilă „Călătorește informat”. Aceasta este disponibilă gratuit în magazinele de aplicații App Store și Google Play și oferă recomandări practice, alerte de călătorie și informații actualizate în timp real pentru diverse destinații internaționale.