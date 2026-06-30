Valul de caniculă care afectează România și o mare parte a Europei este asociat cu schimbările climatice, iar începutul lunii iulie ar putea aduce un nou episod de temperaturi extreme, potrivit profesorului Mircea Duțu.

Într-o intervenție TV, profesorul Mircea Duțu a explicat că actualul val de căldură face parte dintr-un fenomen meteorologic amplu, care a afectat timp de aproape două săptămâni Europa de Vest și s-a extins ulterior către Europa Centrală și de Est.

Specialistul spune că schimbările climatice au crescut semnificativ probabilitatea producerii unor astfel de episoade extreme.

Mircea Duțu a amintit că temperatura maximă absolută înregistrată în România în luna iunie rămâne cea de 42 de grade Celsius, măsurată la Oravița în urmă cu 88 de ani.

În opinia sa, situația actuală este determinată de deplasarea unei mase de aer foarte cald către nord-estul continentului, după ce aceasta a afectat timp de 11 zile Europa de Vest.

„O vastă zonă din jurul Carpaților – Serbia, România, Croația și sudul Poloniei – este lovită de acest val de căldură, cel mai sever măsurat vreodată în Europa. Acesta ar fi fost imposibil în luna iunie fără schimbările climatice”, a declarat profesorul.

Potrivit acestuia, în ultimele zile au fost înregistrate recorduri de temperatură în Germania, Polonia, Cehia, Regatul Unit și Elveția.

Profesorul Mircea Duțu afirmă că modelele meteorologice indică posibilitatea formării unui nou episod de caniculă în Europa Occidentală începând cu 6 iulie.

Conform explicațiilor sale, scenariul presupune formarea unei mase de aer rece în largul coastelor Portugaliei și instalarea unui anticiclon de blocaj deasupra Europei de Vest, configurație atmosferică favorabilă persistenței temperaturilor foarte ridicate.

Specialistul a precizat însă că prognozele pentru această perioadă sunt încă supuse modificărilor, având în vedere distanța până la momentul estimat.

O evaluare similară a fost prezentată și de climatologul Roxana Bojariu, de la Administrația Națională de Meteorologie, într-o intervenție la Antena 1.

Potrivit acesteia, valurile de căldură extreme din Europa nu sunt generate de fenomenul El Niño, ci sunt asociate încălzirii globale. Bojariu a invocat studii recente de atribuire climatică, care arată că probabilitatea producerii unor astfel de episoade a crescut de aproximativ 100 de ori comparativ cu perioada de după anul 2003.

Climatologul a subliniat că temperaturile ridicate au existat întotdeauna, însă frecvența, intensitatea și apariția lor încă din luna iunie reprezintă caracteristici specifice climatului actual.

Temperaturile extreme au avut deja efecte în mai multe state europene. Autoritățile din Franța, Germania, Italia, Elveția și Regatul Unit au emis avertismente privind riscurile pentru sănătate, iar în unele regiuni au fost afectate transporturile, sistemele energetice și activitatea școlilor.

În paralel, analiști citați de CNBC și UBS arată că episoadele de caniculă accelerează investițiile în infrastructură energetică, sisteme de răcire, modernizarea rețelelor electrice și soluții de adaptare la schimbările climatice.