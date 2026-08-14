Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat vineri seară că șeful statului va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru de îndată ce se va contura o majoritate parlamentară care să susțină formarea unui nou Guvern. Tomac a spus că este necesar un dialog intens între partidele pro-europene și că formațiunile politice trebuie să fie mai flexibile pentru a ajunge la un consens.

„De îndată ce se va contura o majoritate care poate debloca acest proces, evident că președintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului. Tot ce pot să vă spun este că în momentul de față ce este cel mai important este să găsească un consens din partea partidelor pro-europene pentru a vota un nou guvern. De aceea nu voi intra în discuții legate de nume de persoane, cine este mai potrivit. Avem la ora actuală două propuneri oficiale din partea a două entități politice.

PSD l-a propus pe domnul Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe domnul Sigfried Mureșan. Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puțin până la această oră cu o majoritate în spate și de aceea cred că discuțiile trebuie să continue exact prin prisma necesității de a reuși un nou guvern și pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile sau cine va propune acea majoritate pe care urmează să voteze Parlamentul printr-o nouă desemnare. E clar că avem nevoie de acest dialog în următoarea perioadă și eu sunt optimist că vom găsi o soluție să depășim acest moment”, a afirmat Eugen Tomac, la un post TV.

Întrebat dacă președintele ia în continuare în calcul ideea formării unui Guvern tehnocrat, după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat public că ar susține o astfel de variantă, consilierul lui Nicușor Dan a răspuns că nu poate oferi un răspuns în acest moment. „Nu pot să spun acest lucru”, a declarat Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial a spus că dialogul politic trebuie continuat pentru identificarea unei formule care să permită formarea unui nou Guvern.

„Această soluție va fi generată de un dialog intens pe care trebuie să-l continuăm pe această dimensiune. Este clar acest lucru, pentru că până acum nu s-a degajat nicio formulă care să ne ducă spre aceasta”, a spus Tomac.

Eugen Tomac a mai afirmat că președintele Nicușor Dan nu poate fi „forțat” să ia o anumită decizie și că șeful statului discută în permanență cu liderii politici pentru a găsi o soluție de ieșire din blocaj.

„Ca să fiu cât se poate de corect și de clar, președintele României nu va fi forțat niciodată de nimeni. Președintele României este un om rațional care gândește în termeni de stat, cu respect față de democrație și evident că este preocupat și repet încă o dată este în dialog constant cu toți liderii politici tocmai pentru că își dorește în mod clar și asumat să depășim acest moment cât mai rapid și evident că acest lucru se va putea întâmpla atunci când va exista o majoritate care va vota un viitor guvern”, a subliniat Tomac.

Consilierul prezidențial a arătat că până în prezent au existat două desemnări care nu au reușit să obțină susținerea necesară din partea partidelor și a susținut continuarea discuțiilor dintre președinte și liderii formațiunilor politice.

„Președintele a propus, a făcut două desemnări care nu au convins partidele politice. Eu cred, în momentul de față, pentru a depăși acest moment de blocaj, este nevoie de acest dialog serios și continuu între președinte și liderii politici pentru a găsi un consens și un compromis rezonabil pentru a face o desemnare care până la urmă să treacă prin Parlament, nu să ajungem la adâncirea crizei. Nu vrea nimeni nici să rescrie Constituția, nici să minimalizăm procedurile care există, dar în același timp președintele este un om de stat responsabil, rațional care nu vrea adâncirea crizei, ci vrea găsirea unei soluții de compromis care să ne permită să avem un guvern, toate evaluările ne obligă să ieșim din acest blocaj”, a adăugat Eugen Tomac.