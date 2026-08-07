Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a criticat vineri modul în care Guvernul a gestionat sectorul energetic, întârzierile în realizarea investițiilor și reformelor asumate, dar și menținerea finanțării partidelor de la buget într-o perioadă în care populația a suportat măsuri fiscale suplimentare.

Într-un interviu acordat Radio Sky, Eugen Tomac a vorbit despre nivelul ridicat al prețurilor la energie și despre efectele acestora asupra populației și economiei.

„Din păcate, și o spun cu un profund regret, faptul că avem la această oră printre cele mai mari prețuri la energie din Europa reprezintă un semnal de alarmă foarte puternic”, a declarat Eugen Tomac. „Acest lucru, în primul și în primul rând, afectează consumatorii casnici, afectează fiecare cetățean român. Și al doilea aspect, care nu este deloc de neglijat, este faptul că afectează puternic industria, economia. Nu putem fi competitivi atât timp cât avem aceste prețuri foarte mari”, a adăugat acesta.

Europarlamentarul a pus situația actuală și pe seama investițiilor care nu au fost realizate sau au fost întârziate în sectorul energetic.

„Aici lucrurile sunt clare și vreau să fiu cât se poate de clar. Lipsa de competență ne-a adus în acest punct, din păcate”, a afirmat consilierul onorific al președintelui.

Tomac a susținut că astfel de dificultăți nu mai pot fi privite drept situații excepționale, în condițiile în care schimbările climatice pot aduce mai des perioade de secetă și probleme în producția de energie.

„Mai sunt și alte chestiuni care revoltă pur și simplu. Revoltă pentru că nu am făcut ce trebuie pentru a fi pregătiți de aceste momente, pentru că noi trăim o nouă realitate climatică și asta nu se va întâmpla o dată la 20 de ani. Este tot mai clar că asemenea fenomene se vor întâmpla tot mai des și trebuie să fim pregătiți pentru a face față noilor provocări în ceea ce privește asigurarea cu energie”, a spus Tomac.

Eugen Tomac a vorbit și despre investițiile realizate în sectorul energetic în ultimele două decenii, susținând că o parte importantă dintre acestea au venit din mediul privat, în special în domeniul energiei regenerabile.

„În ultimii 20 de ani, cele mai mari investiții s-au făcut din zona privată în ceea ce privește energia, fie că ne referim la fotovoltaice, eoliene și nu numai”, a declarat Tomac. Europarlamentarul a amintit și investițiile făcute de românii care au devenit prosumatori. „Avem la ora actuală peste 350.000 de prosumatori, cetățeni români care și-au instalat panouri fotovoltaice, iar acesta este un aspect foarte important unde statul este restant și nu a făcut suficiente investiții și nu s-a pregătit, pentru că până la ora actuală doar abordări superficiale am întâlnit de cele mai multe ori”, a afirmat Tomac.

El a vorbit și despre numărul celor care au investit în sisteme de stocare.

„Avem și peste 91.000 de prosumatori care au investit în baterii de stocare. Noi trebuie să investim mai mult în rețele de transport și în baterii de stocare”, a spus europarlamentarul.

În același interviu, Eugen Tomac a indicat proiectul Neptun Deep drept una dintre investițiile care ar putea aduce avantaje economice și energetice României.

„Cred, de asemenea, pentru că suntem la Constanța, că proiectul Neptun Deep va transforma România într-un jucător important. Faptul că vom extrage gaze și vom putea să le utilizăm inclusiv pentru producția internă reprezintă un avantaj uriaș din punct de vedere economic”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a susținut, totodată, necesitatea unui cadru legislativ care să încurajeze în continuare investițiile private, alături de proiectele realizate de stat.

O altă problemă ridicată de Eugen Tomac este cea a sprijinului acordat persoanelor vulnerabile în fața costurilor cu energia.

„Gândiți-vă că nici la ora aceasta nu funcționează sau nu este suficient de bine dezvoltat Registrul național al consumatorului vulnerabil”, a declarat Tomac.

Europarlamentarul susține că statul nu dispune de suficiente informații pentru a identifica exact persoanele care au nevoie de ajutor.

„Noi nu avem o fotografie exactă a celor care, până la urmă, în această țară au nevoie în mod real de sprijin. Sunt oameni care într-adevăr nu își permit, prin veniturile pe care le obțin, să facă față scumpirilor din energie și sunt oameni care își permit”, a continuat acesta.

În aceste condiții, Tomac a arătat că sprijinul oferit de stat poate ajunge inclusiv la persoane care nu au nevoie de el.

Eugen Tomac a criticat și sumele acordate partidelor politice de la bugetul de stat, în condițiile în care populației i s-au cerut sacrificii fiscale. Întrebat de ce finanțarea formațiunilor politice nu a fost redusă într-o perioadă de austeritate, europarlamentarul a criticat modul în care Guvernul a gestionat subiectul.

„Eu cred că aici este o problemă destul de serioasă și faptul că Guvernul până acum nu a tratat cu foarte multă seriozitate acest aspect e o bilă neagră”, a spus Eugen Tomac.

El a legat această situație de măsurile fiscale care au afectat populația.

„Până la urmă, acest efort pe care, repet, l-au făcut toți cetățenii români, suportând acest șoc fiscal pe care România l-a făcut anul trecut printr-o serie de decizii”, a declarat Tomac.

Criticile europarlamentarului au vizat și situația finanțelor publice.

„Din păcate, inclusiv datoria publică a crescut și sper ca disciplina bugetară să funcționeze în direcția în care ne-am asumat în ultimii ani”, a afirmat europarlamentarul.

Eugen Tomac a legat disciplina bugetară și de obiectivul aderării României la zona euro.

După intrarea deplină în spațiul Schengen, europarlamentarul consideră că România ar trebui să își stabilească drept următor obiectiv important aderarea la zona euro.

„Cred că după intrarea în spațiul Schengen, următorul obiectiv important este să intrăm în zona euro”, a declarat Tomac. El a remarcat că numeroase tranzacții importante sunt deja raportate de români la moneda europeană. „Atunci când cumpărăm o mașină, de exemplu, o calculăm în euro. Când cumpărăm un apartament ne raportăm la el calculându-l în euro”, a spus europarlamentarul.

Tomac susține că acest obiectiv a fost abandonat în ultimii ani.

„Eu cred că nu mai putem evita acest moment și, dincolo de avantajele uriașe pe care ți le oferă euro, am văzut deja tot mai multe voci care încearcă să ducă discuția pe acest subiect extrem de serios într-o zonă populistă de-a dreptul. Eu cred că noi avem nevoie de acest pas și este un obiectiv pe care l-am abandonat din rațiuni pe care nu le înțeleg”, a afirmat Tomac.

În același timp, europarlamentarul a spus că România este încă departe de îndeplinirea tuturor condițiilor necesare.

„La ora actuală îndeplinește doar unul dintre criteriile de convergență cu privire la zona euro. De aceea cred că în momentul de față trebuie să ne concentrăm pe acest obiectiv”, a declarat consilierul onorific al președintelui.

Eugen Tomac a criticat și întârzierile privind reformele asumate de România prin PNRR și în relația cu instituțiile europene.

„Am avut aproape cinci ani la dispoziție pentru a lua o serie de decizii benefice pentru statul român. Din rațiuni politicianiste, aș spune eu, aceste decizii au fost amânate până peste posibil și iată-ne acum în această criză politică prelungită, cu decizii-cheie pe care trebuie să le luăm în favoarea României”, a spus europarlamentarul.

Tomac a declarat că angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană aparțin statului român, indiferent de formula politică aflată la guvernare.