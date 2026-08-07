Italia nu cedează presiunilor Spaniei. Controalele la frontieră rămân în vigoare

Italia a anunțat vineri că va păstra controalele aplicate călătorilor care sosesc din Spania, în ciuda cererii Madridului de a renunța la măsuri până pe 9 august. Guvernul de la Roma invocă riscuri de securitate și terorism și susține că restricțiile vor rămâne în vigoare cel puțin până la 15 august.

„Italia nu acceptă ultimatumuri sau solicitări din străinătate în ceea ce privește securitatea națională și controlul frontierelor”, a transmis biroul premierului Giorgia Meloni, potrivit Politico.

Roma a anunțat că măsurile vor rămâne în vigoare „cel puțin până la 15 august și, în orice caz, până când riscurile de securitate și terorism pentru Italia vor putea fi complet excluse”. Autoritățile italiene susțin că în jurul acestei date ar putea avea loc un nou „val migrator” în exclava spaniolă Ceuta.

Controalele au fost introduse după sosirea, săptămâna trecută, a unui număr mare de migranți în Ceuta.

Deși Italia a descris Spania drept „o țară prietenă”, Guvernul de la Roma a anunțat că nu intenționează, pentru moment, să renunțe la măsurile adoptate.

Reacția autorităților italiene vine după ce Spania a amenințat cu „măsuri proporționale” dacă Roma nu renunță la controalele la frontieră până pe 9 august.

Madridul a criticat decizia Italiei și a susținut că măsura este discriminatorie pentru cetățenii spanioli.

„Măsura adoptată de guvernul italian este nedreaptă, contrară intereselor Uniunii Europene și discriminatorie față de populația spaniolă”, a transmis guvernul de la Madrid, care a calificat decizia Romei drept „fără precedent”.

Disputa dintre cele două state a apărut după ce Italia a introdus controalele pentru călătorii veniți din Spania, pe fondul situației migratorii din Ceuta.

Roma susține că măsurile au legătură cu securitatea națională și cu riscul unor noi sosiri de migranți, în timp ce Madridul consideră că decizia afectează nejustificat cetățenii spanioli și interesele Uniunii Europene.

Italia a transmis însă că nu va modifica măsurile doar în urma presiunilor venite din partea Spaniei și că acestea vor fi menținute până când autoritățile vor considera că riscurile de securitate au fost eliminate.