Situație încordată în Orientul Mijlociu, în contextul conflictului derulat de Statele Unite împotriva Iranului și al escaladării confruntărilor cu grupările pro-iraniene din regiune. În acest climat extrem de volatil, Arabia Saudită a oferit clarificări oficiale cu privire la semnificația pactului defensiv multipartit încheiat recent cu Turcia și Pakistan, trei dintre cele mai influente puteri din lumea musulmană sunită, anunță EFE.

Oficialii de la Riad au respins ferm speculațiile apărute în spațiul public, subliniind că noua înțelegere nu urmărește crearea unei alianțe militare cu caracter sectar și nici nu ascunde intenții legate de dezvoltarea de capacități atomice.

Poziția Riadului a fost explicată detaliat de către Rayed Krimly, subsecretar pentru diplomație publică în cadrul Ministerului saudit al Afacerilor Externe, într-o intervenție pe rețeaua de socializare X. Diplomatul a punctat obiectivele reale ale acestui parteneriat strategic.

„Acordul nu reprezintă o încercare de a stabili o axă militară sau vreun bloc sectar. Nici nu este legat de ambiţii nucleare sau de o cursă a înarmărilor; dimpotrivă, se concentrează pe dezvoltarea unor capabilităţii sustenabile”, a scris pe reţeaua de socializare X subsecretarul pentru diplomaţie publică din Ministerului saudit de Externe, Rayed Krimly.

Reprezentantul diplomației saudite a adăugat că documentul parafat de liderii celor trei țări are un rol strict defensiv și preventiv pentru securitatea zonală.

Diplomatul a adăugat că acest pact, semnat de prinţul moştenitor saudit Mohammad bin Salman, de premierul pakistanez Shehbaz Sharif şi de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, "nu constituie o ameninţare pentru securitatea niciunei ţări din regiune şi nici nu reprezintă o escaladare a tensiunilor cu vreun stat".

Tratatul reunește trei state cu capabilități militare și geopolitice majore. Arabia Saudită reprezintă principala forță economică și militară din regiunea Golfului Persic, Pakistanul este singurul stat musulman care deține un arsenal nuclear confimat, iar Turcia este a doua cea mai mare forță armată din cadrul alianței NATO.

Diplomatul saudit a arătat că noul cadru de cooperare include o clauză de asistență reciprocă similară principiilor de apărare colectivă.

Acelaşi diplomat saudit a subliniat că acordul prevede că „orice atac armat extern împotriva oricăreia dintre cele trei ţări va fi considerat un atac împotriva tuturor celor trei”, estimând totodată că această nouă paradigmă de securitate "nu subminează relaţiile solide şi strategice" dintre Arabia Saudită şi vecinii săi arabi din Golful Persic.

La rândul său, șeful diplomației de la Riad, ministrul de externe Faisal bin Farhan, a evidențiat importanța momentului pentru stabilitatea întregii zone.

La rândul său, ministrul saudit de externe Faisal bin Farhan a scris pe aceeaşi reţea de socializare că acest pact este punctul culminant al „dorinţei comune de a uni eforturile menite să confrunte provocările şi ameninţările care afectează securitatea şi stabilitatea regiunii.”

Potrivit documentelor oficiale publicate după întrevedere, Acordul de Apărare Comună de la Mecca stabilește linii clare de acțiune pentru prevenirea oricăror agresiuni externe.

Conform unei declaraţii comune, aşa-numitul Acord de Apărare Comună de la Mecca are ca obiectiv „consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune" şi prevede că "orice atac armat împotriva oricăruia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor”.

Înțelegerea presupune totodată o extindere masivă a colaborării militare și industriale între Riad, Ankara și Islamabad. În paralel cu semnarea pactului, cele trei guverne sunt implicate activ în demersuri diplomatice și eforturi de mediere pentru oprirea ostilităților din Fâșia Gaza și stabilizarea situației legate de Iran.

Confruntările militare recente au afectat grav statele arabe din Golful Persic aliate ale Washingtonului, care au devenit ținte ale atacurilor de represalii orchestrate de Teheran în urma bombardamentelor executate de armata americană și cea israeliană. Riscurile economice au crescut semnificativ și din cauza blocării parțiale a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru comerțul global cu resurse energetice.

Situația este cu atât mai complexă pentru Arabia Saudită, liderul producției de petrol din cadrul grupului OPEC, cu cât țara se confruntă simultan și cu efectele blocadei maritime impuse în Marea Roșie de către insurgenții Houthi din Yemen, grupare susținută direct de Iran.