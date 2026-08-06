O delegație oficială din România, condusă de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a efectuat o vizită de lucru la Ankara. Principalele teme de pe agenda discuțiilor purtate cu ministrul Agriculturii și Silviculturii din Turcia, Ibrahim Yumakli, au vizat extinderea cooperării economice și deblocarea rutelor de export pentru sectorul zootehnic românesc, conform Agerpres.

Miza centrală a întrevederii bilaterale a fost facilitarea tranzitului prin teritoriul Turciei pentru carcasele de ovine, pe termen scurt, și pentru animalele vii, pe termen mediu și lung. Această măsură este considerată vitală de autoritățile de la București pentru a permite fermierilor români accesul direct pe piețele de consum din Orientul Mijlociu.

Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe provocările comune din sectorul veterinar, unde ambele țări au întâmpinat dificultăți recente cauzate de epidemii specifice. Schimbul de experiență și coordonarea măsurilor de prevenție sunt esențiale pentru restabilirea fluxurilor comerciale.

„Cele două state se confruntă cu provocări similare în domeniul sănătăţii animalelor. Turcia s-a confruntat anul trecut cu scrapie, iar România gestionează în prezent pesta micilor rumegătoare. Putem învăţa din experienţa reciprocă şi putem acţiona împreună pentru prevenirea şi combaterea acestor boli cu impact major asupra sectorului zootehnic. Pentru România, obiectivul imediat este înlesnirea tranzitului pentru carcase de ovine, iar pe termen mediu şi lung a tranzitului animalelor vii, pentru a avea acces pe pieţele din Orientul Mijlociu”, a declarat Tanczos Barna, citat într-un comunicat al ministerului.

Vizita de la Ankara, la care au participat și reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a reconfirmat relațiile diplomatice și economice strânse dintre cele două națiuni.

„Am evidenţiat importanţa parteneriatului strategic dintre România şi Turcia. Cooperarea dintre cele două state în domeniul agriculturii se consolidează şi generează beneficii economice pentru ambele părţi”, a subliniat Tanczos Barna.

Pe lângă aspectele ce țin de sectorul ovinei, agenda întâlnirii a inclus și identificarea altor produse agroalimentare românești cu potențial pe piața turcă, în special legumele și produsele lactate.

Un alt punct important abordat în cadrul dialogului bilateral a fost interesul manifestat de partea turcă pentru importul de bovine și carne de vită provenite din fermele românești. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că va oferi tot sprijinul necesar fermierilor autohtoni pentru a stabili parteneriate comerciale directe cu importatorii din Turcia.

După întâlnirea la nivel înalt, reprezentanții autorităților sanitar-veterinare din ambele țări au purtat discuții tehnice detaliate referitoare la normele necesare pentru deblocarea tranzitului. Negocierile pentru stabilirea procedurilor finale vor continua în cursul săptămânii viitoare.