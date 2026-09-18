Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar vineri, în prima zi a alegerilor legislative din Rusia, după ce în oraș a fost emisă o alertă privind un posibil atac cu drone. Alegătorii, membrii comisiilor electorale și observatorii aflați în secții au fost evacuați în adăposturi, până la ridicarea alertei.

Primarul orașului Soci, Andrei Proșunin, a anunțat măsurile de securitate într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram. El a precizat că activitatea secțiilor de votare va fi reluată după ce situația va permite acest lucru.

„Au fost luate măsuri de securitate la secțiile de votare din Soci. Membrii comisiilor electorale, observatorii și alegătorii care se aflau la secțiile de votare au fost evacuați în adăposturi până la ridicarea alertei de atac cu drone”, a scris Proșunin.

Alerta privind amenințarea unui atac cu drone a fost declarată la Soci la ora locală 9:20, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale.

Proșunin le-a cerut locuitorilor orașului să rămână vigilenți în timp ce, potrivit autorităților ruse, armata acționa pentru respingerea atacului.

„Secțiile de votare se vor redeschide imediat ce securitatea va fi restabilită”, a transmis primarul.

La Soci, 244 de secții de votare s-au deschis vineri la ora locală 8:00, înainte ca activitatea să fie suspendată temporar pe fondul alertei.

Alegerile pentru Duma de Stat se desfășoară în perioada 18-20 septembrie, iar în Rusia sunt organizate în același timp și alegeri regionale și locale.

În scrutinul federal sunt chemați la urne aproximativ 111 milioane de alegători. Rusia a început vineri alegerile pentru cea de-a IX-a legislatură a Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului.

Sunt puse în joc toate cele 450 de mandate ale Dumei de Stat. Jumătate dintre deputați sunt aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate în circumscripții uninominale.

Scrutinul se desfășoară timp de trei zile, până duminică, 20 septembrie. Primele secții s-au deschis în Kamceatka și Ciukotka, regiunile aflate în extremitatea estică a Rusiei, iar ulterior votul a început în restul țării.

Este primul scrutin parlamentar național organizat în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.