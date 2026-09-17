HAI România! România, o corabie în derivă în eterna mizerie a politicii românești







Astăzi, la podcastul realizat de jurnalistul Dan Andronic pe „Hai România”, disecăm eșecul unei clase conducătoare Când Constantin Argetoianu spunea, cu cinismul său legendar, că „politica e o metodă prin care permiți oamenilor să trăiască împreună fără ca să-și spargă unul altuia capul”, se referea la o epocă în care politicienii, cu toate defectele lor, aveau măcar instinctul de conservare a națiunii.

Astăzi, ne-am întors dureros de exact la diagnosticul testamentar pus de Octavian Goga: „Am trăit în vremea proștilor – a stăpânit mediocritatea”. Dacă ne uităm la situația actuală, la degringolada de la vârful statului și la bâlciul continuu în care a fost transformată administrația țării, realizăm că mizeria politicii românești este o boală veche, cronică.

Diferența tragică este că astăzi au dispărut anvergura, discursul și responsabilitatea. Am rămas doar cu demagogia de vitrină și lupta meschină pentru supraviețuire pe funcții. Realitatea crudă este că România de azi arată exact ca o corabie care a rămas fără cârmă, aruncată în mijlocul unei mări în plină furtună.

Pe punte, liderii noștri se bat orbiți pe resturile de provizii și pe iluzia puterii, în timp ce valurile lovesc furibund temelia statului. Nu mai avem căpitani, nu mai avem nici măcar ofițeri de navigație capabili să citească o busolă. În fața acestui dezastru administrativ și moral, singura noastră speranță a rămas ca Dumnezeu să se îndure și să oprească furtuna, pentru că de la cei aflați teoretic la cârmă nu mai putem aștepta absolut nimic.

Despre această eternă mizerie a politicii noastre, despre paralelele dureroase cu perioada interbelică și despre culisele acestui naufragiu național la care asistăm neputincioși, vom discuta astăzi pe larg. Îi avem ca invitați pe Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, doi jurnaliști care nu se feresc să pună degetul pe rană și alături de care vom încerca să deslușim ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui haos dirijat.

Vă așteptam astăzi, de la ora 12:00, în direct pe platforma de YouTube „Hai România” și pe toate celelalte rețele sociale ale noastre. O discuție tăioasă, fără menajamente, așa cum v-am obișnuit! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.