Protestul oierilor ascunde o miză de sute de milioane. Contractele externe, în pericol

Protestul oierilor ascunde o miză de sute de milioane. România are o miză economică importantă în spatele conflictului privind exporturile de ovine, iar problemele crescătorilor de animale nu se limitează la manifestațiile din stradă. În cadrul emisiunii „Contrapunct” găzduită de Dan Andronic, Radu Coșarcă a vorbit despre contractele internaționale, restricțiile sanitare și riscul ca producătorii români să suporte penalizări dacă nu își pot respecta obligațiile. Jurnalistul a afirmat că România este cel mai mare exportator de ovine din Europa și că sectorul reprezintă o sursă importantă de venit.

„România este cel mai mare exportator de ovine din Europa, lucru poate mai puțin cunoscut, că avem, am depășit 10 milioane de capete de ovine”, a spus Radu Coșarcă.

El a adăugat că există contracte externe importante care riscă să fie afectate.

„Există contracte internaționale de peste un milion de capete, de exemplu cu Algeria, care urmează a fi încălcate, cu penalizările aferente”, a afirmat acesta.

Coșarcă a explicat că solicitarea privind reluarea imediată a exporturilor nu poate fi pusă în aplicare fără respectarea condițiilor sanitare.

„Revendicarea să se reia exporturile nu e posibilă, decât în anumite condiții”, a spus jurnalistul.

Acesta a vorbit despre negocierile pentru o posibilă regionalizare, astfel încât zonele în care nu există focare să poată continua exporturile.

„Sunt județe în care nu există pestă, nu există variolă, ei bine, acele județe să aibă dreptul totuși să exporte. Uniunea Europeană analizează asta”, a explicat Coșarcă.

Problema este însă complicată de extinderea focarelor și de necesitatea respectării regulilor de carantină.

Radu Coșarcă a afirmat că numărul focarelor a ajuns la 33 și că autoritățile europene au cerut explicații privind extinderea bolii în pofida măsurilor adoptate.

„Uniunea Europeană a întrebat, bun, și după ce ați luat toate măsurile acestea, de ce numărul focarelor s-a mărit în loc să se micșoreze? Poate credeți că avem unu-două locuri în România cu variola. Nu sunt 33. Sunt 33 de locuri în care oile acestea sunt contaminate”, a spus acesta.

Coșarcă a susținut că autoritățile române au obligația de a apăra interesele producătorilor, dar și de a respecta regulile sanitare.

„Guvernanții noștri însă au datoria să pledeze cauza românilor în orice domeniu”, a afirmat jurnalistul.

În opinia sa, problema centrală rămâne faptul că autoritățile nu au explicat suficient de clar crescătorilor de animale ce se poate face, ce nu se poate face și care sunt pașii necesari pentru reluarea exporturilor.