Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat marți o reuniune de criză pentru a discuta despre protestele elevilor, care s-au extins în mai multe orașe pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile din unitățile de învățământ, relatează dpa, citând media locale.

La reuniune urmează să participe prim-ministrul Sébastien Lecornu, ministrul de Interne, Laurent Nunez, și ministrul Educației, Edouard Geffray, potrivit Le Parisien.

Macron nu s-a implicat până acum în răspunsul guvernului la protestele elevilor, care au început în urmă cu aproximativ o săptămână.

În timpul zilei naționale de proteste de marți, au avut loc manifestații la Paris și în numeroase alte orașe din Franța. Potrivit Ministerului de Interne, 256.000 de persoane au participat la proteste.

Numai la Paris, aproximativ 56.000 de persoane au participat la un marș de protest. Sindicatele din educație au estimat însă la 450.000 numărul participanților la nivel național.

Sindicatele s-au alăturat pentru prima dată protestelor elevilor și studenților, care cer școli mai bine dotate și condiții mai bune în sistemul de învățământ. La manifestații au participat, de asemenea, părinți și profesori.

Guvernul francez este preocupat că protestele elevilor, care în unele locuri au devenit violente, s-ar putea extinde și către alte segmente ale societății.

Nemulțumirile sunt alimentate și de creșterea prețurilor la carburant și de majorarea costului vieții, notează dpa.

Protestele au început în regiunea Parisului și s-au extins ulterior la nivel național. În ultimele zile, manifestațiile au fost însoțite de confruntări în mai multe orașe, iar autoritățile au intervenit în unele cazuri cu gaze lacrimogene.

Reuters a relatat marți că protestele au ajuns la ceea ce premierul Sébastien Lecornu a descris drept cele mai violente manifestații școlare din ultimele decenii. Potrivit premierului, cel puțin 215 adolescenți și 85 de angajați din sistemul de învățământ au fost răniți, în timp ce peste 700 de polițiști au fost răniți în confruntări.