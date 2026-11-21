Republica Moldova. Lipsa unui dosar penal pe numele unei persoane reprezintă date cu caracter personal. Aceasta rezultă dintr-un răspuns oferit de către Procuratura Generală de la Chişinău la o solicitare de informaţie a EvZ, care a vrut să verifice oficial dacă jurnalista Natalia Morari este cercetată penal pentru presupusă spălare de bani.

Solicitarea EvZ a venit după ce în presa de la Chişinău s-a strecurat o presupusă scurgere de informaţie dintr-un dosar precum că Natalia Morari ar fi învinuită de spălare de bani. Mijloacele financiare ar fi oferite de către fugarul Ilan Şor de la Moscova, pentru holdingul mediatic antiguvernamental al controversatei jurnaliste. Iar Ilan Şor şi Veaceslav Platon ar fi ajuns la o înţelegere în acest sens.

După apariţia informaţiei respective, Natalia Morari şi persoanele din anturajul său au declarat că este vorba de o făcătură a serviciilor speciale de la Chişinău. Şi că acest dosar nu există în realitate. Iar tăcerea procurorilor nu a făcut decât să alimenteze şi mai mult versiunea Nataliei Morari şi a susţinătorilor săi.

EvZ a solicitat Procuraturii Generale să răspundă prin „da” sau „nu” dacă există un dosar penal pentru spălare de bani pe numele Nataliei Morari. Procurorii moldoveni ne-au oferit un răspuns ambiguu, fără ca să ne confirme sau să infirme existenţa dosarului.

„Procuratura Generală poate furniza informații doar în măsura în care acestea sunt deținute și nu afectează prezumția nevinovăției, caracterul confidențial al urmăririi penale, datele cu caracter personal sau alte informații cu acces limitat, conform prevederilor legislației în vigoare.

Datele privind existența sau inexistența unor cauze penale concrete, etapa urmăririi penale, precum și infracțiunile investigate pot fi comunicate public doar în cazul în care acestea au fost făcute publice anterior prin comunicate oficiale sau dacă există o hotărâre judecătorească definitivă”, se menţionează în răspunsul semnat de procurorul Sergiu Popa.

Răspunsul oferit ridică mai multe semne de întrebare, printre care de ce ar trebui să existe o hotărâre judecătorească definitivă în cazul lipsei unui dosar penal. Şi în ce măsură informaţia despre lipsa unui dosar penal pe numele unei persoane i-ar afecta imaginea sau viaţa privată.

O altă justificare a procurorului Popa este că informaţia despre existenţa sau lipsa unui dosar penal pe numele Nataliei Morari nu ar fi una de interes public.

Aceasta se întâmplă în condiţiile în care Natalia Morari a ajuns ţinta unui scandl public că are un copil cu fugarul Veaceslav Platon, a cărui extrădare este aşteptată de autorităţile de la Chişinău pentru a-l atrage la răspundere penală. Iar Natalia Morari, după fuga iubitului la Londra, a devenit un critic vehement al actualei guvernări. Iar autorităţile de la Bucureşti i-au interzis accesul pe teritoriul României.

În timp ce procurorii moldoveni preferă să tacă, Veaceslav Platon, de la Londra, continuă să implementeze la Chişinău diferite proiecte antiguvernamentale.

Natalia Morari ar conduce un holding de propagandă rusească şi dezinformare. Iar jurnalistul Gheorghe Gonţa, un aliat al Nataliei Morari, i-a invitat la o cină pe mai mulţi bloggeri şi autori de conţinut pe Telegram, care critică guvernarea.

Vara trecută, Natalia Morari un proiect care ridică multe semne de întrebare – „şcoala de gândire şi leadership” pentru activiştii civici şi jurnaliştii moldoveni.

Întâmplător sau nu, dar proiectul a fost lansat în aceeaşi perioadă când a avut loc întâlnirea organizată de Gheorghe Gonţa. Ultimul fiind şi unul din mentorii proiectului.

La începutul lunii septembrie 2026, Veaceslav Platon a anunțat lansarea platformei civice cu denumirea „Bună ziua!”. La care, potrivit lui, lucrează de mai bine de jumătate de an.

Potrivit fugarului de la Londra, inițiativa ar urma să reunească specialiști din Republica Moldova și din străinătate. "Pentru elaborarea unei idei naționale, a unui plan de reforme

Veaceslav Platon şi-a propus constituirea a trei comitete în cadrul platformei: economic, pentru justiție și civic.

Săptămâna trecută, la Chişinău a fost lansat comitetul pentrui justiţie. În structura respectivă au fost incluşi un grup din foşti procurori şi judecători din România, condamnaţi penal sau alungaţi din sistem pentru acţiuni de corupţie.