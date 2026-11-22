Republica Moldova. Reprezentanta Republicii Moldova la Miss Universe a defilat pe scena prestigiosului concurs într-o ţinută inspirată din portul naţional românesc.

Ţinuta întitulată „Sufletul Moldovei” a fost creată special pentru Dorina Darii pentru a reprezenta Republica Moldova la concursul de frumuseţe, care se desfăşoară la Puerto Rico.

Ţinuta „Sufletul Moldovei” reprezintă o creație care îmbină frumusețea portului popular, broderia tradițională și dantela delicată într-o interpretare modernă.

Este o creație exclusivă semnată DORI LYS, un brand de modă sustenabilă (slow fashion) șis upcycling din Chișinău, care creează piese vestimentare contemporane din materiale textile recuperate și tradiționale.

Ținuta este compusă dintr-un corset alb, cu partea centrală roșie, decorată cu motive tradiționale brodate, și o fustă lungă albă, realizată din dantelă croșetată, cu modele florale și o despicătură înaltă.

Costumul este completat de un șorț roșu, voluminos, drapat în partea din față și laterală, precum și de mănuși lungi albe din dantelă.

Dorina Darii s-a arătat încântată de ţinuta în care a defilat la Puerto Rico.

„Costumul reunește trei elemente esențiale ale identității culturale moldovenești: broderia tradițională, dantela delicată și culorile simbolice ale patrimoniului nostru național.

Este o întâlnire frumoasă dintre trecut și prezent, în care tradițiile strămoșești se îmbină armonios cu eleganța modernă. O creație semnată de Dori Lys, care aduce patrimoniul Moldovei într-o viziune proaspătă și contemporană pe scena Miss Universe.

Sunt mândră să reprezint frumusețea și identitatea țării mele”, a scris Miss Moldova pe reţele.

Dorina Darii este model şi actriţă din Chişinău. A lucrat ca model de modă și lenjerie intimă, colaborând cu reviste, conform Vivienne Model Management.

Relatări media anterioare menționează apariții în presa din România și o ședință foto pentru o revistă din RomâniaSurse din mass-media menționează detalii biografice variate din trecut, precum originea din Hţncești sau nașterea în Sadaclia, precum și vârsta de 32 de ani într-o postare video despre Miss Universe 2026.