Se complică lucrurile la Miss Universe. Șefa concursului, căutată de poliție

Proprietara Miss Univers a primit mandat de arestare. Autoritățile thailandeze au emis un mandat de arestare pe numele lui Jakapong „Anne” Jakrajutatip, coproprietara concursului Miss Universe, după ce aceasta nu s-a prezentat la o audiere într-un proces civil.

Tribunalul Civil din Bangkok Sud a luat această măsură în legătură cu un proces de 930.000 de dolari, în care Jakrajutatip este implicată alături de compania sa, JKN Global Group Public Co. Ltd.

Jakrajutatip este cunoscută nu doar ca coproprietara Miss Universe, dar și ca deținătoarea concursurilor Miss USA și Miss Teen USA. În același timp, ea este a treia cea mai bogată persoană transgender din lume. În 2023, milionara a fost acuzată de fraudă de către chirurgul estetic Raweewat Maschamadol, care a susținut că a fost indus în eroare în timpul achiziției de obligațiuni corporative.

Conform documentelor, instanța susține că Jakrajutatip ar fi convins chirurgul să investească într-un proiect știind că rambursarea banilor nu va fi posibilă în termenul stabilit. Mandatul de arestare a fost emis după ce coproprietara Miss Universe nu s-a prezentat pentru pronunțarea verdictului.

Deși acest proces nu implică în mod direct organizarea concursurilor de frumusețe, cazul vine într-un moment tensionat pentru Miss Universe. Recent, mai multe incidente au atras atenția publicului, inclusiv un conflict deschis între Miss Mexic, Fatima Bosch, și un oficial al concursului.

Înregistrările video surprinse la începutul lunii arată că Miss Mexic a fost jignită de directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, care a numit-o „proastă”. Comentariul său a determinat mai multe concurente să părăsească sala, iar președintele Organizației Miss Universe, Raul Rocha Cantu, a emis ulterior o declarație criticând ferm comportamentul oficialului thailandez.

Cazul Jakrajutatip adaugă o nouă notă de controversă asupra unuia dintre cele mai mediatizate concursuri de frumusețe din lume. În timp ce organizația continuă să se desfășoare și să atragă atenția globală, problemele juridice ale coproprietarei sale ridică întrebări despre conducerea și transparența din spatele brandului Miss Universe.

Surse din Thailanda menționează că Jakrajutatip ar putea fi adusă în fața instanței imediat ce autoritățile o localizează, iar procesul pentru fraudă rămâne în desfășurare. Reprezentanții JKN Global Group nu au oferit încă un comentariu oficial privind situația, iar presa internațională monitorizează cu atenție evoluția cazului.

Pe lângă problemele juridice, concursul Miss Universe s-a confruntat în ultima perioadă și cu alte situații delicate, care au atras atenția fanilor și criticilor. Conflictul cu Miss Mexic este doar cel mai recent exemplu.