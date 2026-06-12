Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat redeschiderea circulației rutiere pe un nou sector al DN 7C – Transfăgărășan, începând de joi, 12 iunie, de la ora 12:00.

Traficul este permis pe tronsonul cuprins între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, între kilometrii 104 și 130+800 de metri.

Redeschiderea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România marchează începutul sezonului estival pentru numeroșii turiști și șoferi care tranzitează zona.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, circulația pe acest sector al Transfăgărășanului este permisă zilnic doar în intervalul orar 07:00 – 21:00.

Autoritățile precizează că programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteorologice. În situația apariției unor fenomene meteo nefavorabile, drumul poate fi închis temporar pentru protejarea participanților la trafic.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte toate restricțiile și indicatoarele rutiere instituite pe traseu. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele riscante, mai ales în zonele cu serpentine și vizibilitate redusă.

Transfăgărășanul traversează Munții Făgăraș și se află printre cele mai cunoscute și circulate trasee turistice din România în sezonul cald. În fiecare an, circulația pe sectoarele aflate la altitudini mari este restricționată pe timpul iernii din cauza zăpezii și a condițiilor meteo dificile.

Redeschiderea sectorului dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă permite accesul către unele dintre cele mai vizitate obiective din zonă, inclusiv Lacul Bâlea și traseele turistice din Masivul Făgăraș.

Autoritățile recomandă însă verificarea condițiilor de trafic și a eventualelor restricții înainte de plecare.

În perioada următoare, monitorizarea stării drumului va continua, iar eventualele măsuri de restricționare vor fi comunicate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.