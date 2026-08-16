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Ce să nu consumi în zilele toride. Mâncărurile și băuturile care accentuează senzația de sete

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Ce să nu consumi în zilele toride. Mâncărurile și băuturile care accentuează senzația de setedeshidratare / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Temperaturile ridicate din timpul verii pun o presiune enormă asupra organismului, iar menținerea unui nivel optim de hidratare devine o prioritate pentru sănătate. Deși majoritatea oamenilor se concentrează pe consumul de apă, puțini realizează că anumite alegeri alimentare pot anula aceste eforturi. Unele alimente și băuturi populare au un efect diuretic sau necesită un consum mare de resurse din partea corpului pentru a fi digerate, accelerând pierderea de lichide.

Ce să nu consumi în zilele toride. Mâncărurile și băuturile care accentuează senzația de sete

Cofeina și alcoolul sunt principalii inamici ai hidratării în zilele călduroase. Cafeaua de dimineață, ceaiul negru, băuturile energizante și sucurile carbogazoase bogate în zahăr stimulează rinichii să elimine mai multă apă prin urină. Deși oferă o senzație temporară de înviorare, ele contribuie la scăderea nivelului general de lichide din organism.

Alcoolul este un alt factor critic. Fie că este vorba despre o bere rece sau un cocktail răcoritor, alcoolul inhibă hormonul antidiuretic, responsabil pentru reținerea apei în corp. Acest proces duce la o urinare frecventă și la o deshidratare accentuată, însoțită adesea de dureri de cap și stare de moleșeală.

Boabe de cafea

Boabe de cafea. Sursă foto: Pixabay

Alimentele bogate în sare și mezelurile

Mâncărurile procesate, snacks-urile sărate, mezelurile și conservele conțin cantități mari de sodiu. Atunci când consumăm o cantitate excesivă de sare, organismul încearcă să reechilibreze nivelul de fluide prin extragerea apei din celule. Acest fenomen declanșează o senzație intensă de sete și favorizează deshidratarea celulară.

Consumul de preparate de tip fast-food sau de sosuri gata preparate în zilele toride obligă sistemul renal să muncească mai mult pentru a elimina surplusul de minerale, proces care consumă rezerve esențiale de apă.

Mâncărurile grele și excesul de proteine

Mesele copioase, bogate în grăsimi saturate și proteine, necesită un efort digestiv considerabil. Procesul de digestie al carnei roșii sau al prăjelilor generează căldură internă, fenomen cunoscut sub numele de termogeneză. Pentru a procesa acești nutrienți complexi și pentru a metaboliza azotul din proteine, corpul utilizează o cantitate semnificativă de apă.

Astfel, o masă grea luată la prânz poate duce la o stare de oboseală accentuată și la o nevoie crescută de hidratare, afectând capacitatea corpului de a-și regla temperatura prin transpirație.

Cum putem preveni deshidratarea

Pentru a evita efectele negative ale caniculei, este recomandat să înlocuim mâncărurile grele cu opțiuni ușoare, cum ar fi supele reci, legumele proaspete și fructele bogate în apă. În locul băuturilor carbogazoase sau alcoolice, apa infuzată cu lămâie sau ceaiurile de plante neîndulcite reprezintă cea mai sigură alegere pentru menținerea echilibrului hidric.

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