Mediul universitar și juridic din Cluj este în doliu după moartea profesorului universitar doctor Mircea Nicolae Costin, personalitate importantă a dreptului românesc. Acesta a avut o carieră de peste cinci decenii, a publicat sute de lucrări de specialitate și a format generații întregi de studenți, arată Știri de Cluj.

Vestea morții profesorului Mircea Nicolae Costin a fost primită cu tristețe de reprezentanții mediului academic, care au evidențiat contribuția sa la dezvoltarea învățământului și cercetării juridice.

Născut la 5 iulie 1939, Mircea Nicolae Costin și-a construit cea mai mare parte a carierei la Cluj-Napoca. A urmat cursurile Facultății de Științe Juridice a Universității „Babeș-Bolyai”, pe care a absolvit-o în 1960.

Zece ani mai târziu, în 1970, și-a obținut doctoratul în drept, cu teza „Răspunderea juridică în dreptul român”. Lucrarea a reprezentat una dintre etapele importante ale unei cariere academice care avea să se întindă pe mai multe decenii.

Între 1994 și 2010, Mircea Nicolae Costin a fost cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

A predat Dreptul comerțului internațional și a contribuit la pregătirea mai multor generații de studenți. Activitatea didactică a fost completată de cercetarea științifică și de publicarea numeroaselor lucrări de specialitate.

Numele său a devenit astfel cunoscut atât în mediul academic, cât și în lumea juridică din România și din străinătate.

Activitatea științifică a lui Mircea Nicolae Costin a fost una amplă. De-a lungul carierei, acesta a semnat peste 30 de monografii și dicționare, precum și aproximativ 200 de studii și articole.

Lucrările sale au apărut în reviste de specialitate din România, dar și în publicații internaționale. Prin cercetările și volumele sale, profesorul a avut o contribuție importantă la dezvoltarea literaturii juridice românești.

Activitatea sa științifică a fost recompensată cu mai multe distincții. În 1976, profesorul a primit Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române. Câțiva ani mai târziu, în 1991, a fost distins cu Premiul „I.L. Georgescu” al Uniunii Juriștilor Democrați din România.

Cele două premii au reprezentat recunoașteri importante ale contribuției sale la cercetarea și literatura juridică. Activitatea lui Mircea Nicolae Costin nu s-a limitat la universitate și cercetarea științifică.

A fost membru fondator al Revistei Române de Dreptul Afacerilor și a participat la dezvoltarea dezbaterilor de specialitate din domeniul dreptului afacerilor.

Profesorul a activat și ca arbitru la Curțile de Arbitraj de pe lângă Camerele de Comerț și Industrie din mai multe județe, între care Cluj, Brașov, Timișoara, Arad, Oradea și Bistrița-Năsăud.

În același timp, a profesat ca avocat în Baroul Cluj, îmbinând astfel experiența practică din domeniul juridic cu activitatea universitară și de cercetare.

Moartea profesorului universitar doctor Mircea Nicolae Costin reprezintă o pierdere pentru mediul academic și juridic.

Activitatea sa de profesor, cercetător, autor, avocat și arbitru a contribuit la dezvoltarea dreptului românesc, iar numeroasele sale lucrări rămân parte a literaturii juridice de specialitate.

Studenții pe care i-a format, colegii din mediul universitar și profesioniștii din domeniul juridic îi vor păstra memoria prin contribuțiile sale academice și profesionale.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu profesorului universitar doctor Mircea Nicolae Costin sunt așteptați la Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

Ceremonia funerară este programată pentru miercuri, 19 august, de la ora 10:00.