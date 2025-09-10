Social Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a desființat Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală







Universitatea Babeș-Bolyai, măsură contestată în învățământ. Consiliul Facultății de Litere (UBB Cluj) a votat marți, 9 septembrie 2025, desființarea Departamentului de Limba Română și Lingvistică Generală, unul dintre cele mai vechi din universitate (înființat în 1919). Decizia a trecut cu 20 de voturi „pentru” din 28. Totodată prevede absorbția membrilor în Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească. Vor veni la muncă într-un departament cunoscut ca fiind „Catedra de română pentru studenți străini”.

Dispare o structură-reper a școlii de filologie clujene, asociată de-a lungul timpului cu nume precum Sextil Pușcariu, Drăganu, Macrea, Pașca, Todoran, Zdrenghea, Drașoveanu, G.G. Neamțu, Mircea Borcilă, Carmen Vlad. Măsura vine după luni de discuții privind o fuziune inițială cu Departamentul de Limbi Slave, variantă respinsă de colectivele vizate.

Fostul membru al departamentului, prof. Dumitru Cornel Vilcu, a criticat public hotărârea: „O catedră autonomă din 1919 va fi ștearsă administrativ din structura Literelor clujene… Nu a existat nicio analiză de performanță sau evaluare financiară care să justifice măsura. Ambii colectivi implicați au transmis unanim opoziția.”

„Astăzi, 9 septembrie 2025, cu votul pentru a 20 de membri din 28 prezenţi, Consiliul Facultăţii de Litere a UBB a adoptat propunerea de DESFIINŢARE a Departamentului meu. O catedră care există în mod autonom încă din 1919 va fi astfel ştearsă, “administrativ”, din structura Literelor clujene. Se încheie aici istoria unuia dintre primele departamente ale Universităţii Babeş-Bolyai, departament moştenitor şi continuator al unei tradiţii de excelenţă care include nume fundamentale pentru ştiinţele filologice româneşti, ardelene şi locale (nu degeaba s-a vorbit mereu, în mediul literaţilor, de “şcoala de la Cluj”).

Îi găsim în această istorie, de la primul Rector al Univesităţii Babeş, Sextil Puşcariu, trecând prin generaţie după generaţie de mari lingvişti, istorici ai limbii, gramaticieni pe Drăganu, Macrea, Paşca, Todoran, Zdrenghea, Draşoveanu şi, mai aproape de noi şi din fericire încă alături de noi, pe G.G. Neamţu, Mircea Borcilă sau Carmen Vlad. În urma desfiinţării Departamentului, colegii mei şi cu mine, de acum “foşti” membri ai acestuia, vom fi absorbiţi într-un altul. Nu a existat niciun fel de analiză de performanţă, fie ea didactică, fie de cercetare, care să justifice o atare măsură, nicio evaluare de ordin financiar sau care să ţină cont de specificul de predare al departamentelor noastre, din care să rezulte motivele specifice sau logica particulară a acestei absorbţii.

Ca “amănunt” foarte important: reorganizarea tuturor celorlalte departamente a fost făcută cu acordul membrilor respectivelor colective; în cazul nostru, în mod UNANIM, membrii AMBELOR departamente (în total, 23 de persoane) au notificat cu argumente clare, sub semnătură individuală, anterior şedinţei în care s-a luat decizia, conducerea Facultăţii că RESPING/ se OPUN acestei măsuri de reorganizare “administrativă”. … Acestea sunt faptele scurte şi brute.

(...) Ei bine, soluţia găsită, propusă de către Prorectorul ‘din partea’ Literelor, domnul Horea Poenar şi de către Decanul facultăţii noastre, domnul Rareş Moldovan şi ADOPTATĂ azi este cea pe care o avem în faţă: Departamentul nostru ÎŞI ÎNCETEAZĂ EXISTENŢA, iar membrii lui vor fi absorbiţi (contrar voinţei explicite şi unanime, consistent argumentată ştiinţific şi administrativ, a colegilor noştri de acolo) în Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească [cu denumirea neoficială folosită, îndeobşte, la noi – Catedra de limbă română pentru studenţi străini]. …

Dacă aţi rezistat până aici parcurgând această simplă relatare de evenimente, vă adresez rugămintea să daţi mai departe ştirea – pentru că asta este, o ştire, nu o opinie sau un comentariu. O oarecare bucată de vreme, de altfel, nu cred că voi fi capabil să comentez sau să opinez – din simplă, deocamdată, perplexitate. Deşi ştiam de câteva zile deja ce se pregăteşte, acesta este, deocamdată, singurul meu sentiment, singura senzaţie, singura realitate care îmi umple mintea: sunt perplex”, a transmis profesorul Dumitru Cornel Vilcu, pe o rețea de socializare.

Cadrele didactice de la Universitatea Babeș-Bolyai urmează să fie redistribuite în noua structură.

Comunitatea academică așteaptă explicații oficiale privind criteriile și impactul asupra programelor de studiu (licență, master, doctorat), cercetării și mobilităților. Reorganizarea departamentală a altor structuri din facultate s-a făcut, potrivit cadrelor, „cu acordul colectivelor”. În acest caz, profesorii susțin că opoziția argumentată științific a fost ignorată.

Redacția EVZ solicită un punct de vedere al Facultății de Litere/UBB și îl va publica de îndată ce va fi transmis.