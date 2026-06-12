Prințesa Bajrakitiyabha, una dintre cele mai importante membre ale familiei regale a Thailandei, a murit la Spitalul Memorial King Chulalongkorn din Bangkok, după ce a fost internată timp de peste trei ani în urma unei grave afecțiuni cardiace.

Anunțul a fost făcut de Biroul Casei Regale, care a precizat că prințesa era spitalizată din decembrie 2022, după ce și-a pierdut cunoștința.

Moartea sa marchează dispariția unei personalități cu un rol important în viața publică a Thailandei, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul juridic și diplomatic.

Potrivit comunicatului oficial, starea prințesei Bajrakitiyabha s-a deteriorat semnificativ în perioada recentă. Începând cu 21 mai, aceasta a suferit o infecție în cavitatea abdominală, provocată de o inflamație a intestinului gros.

Problemele medicale au fost însoțite de tensiune arterială scăzută, tulburări de ritm cardiac și dificultăți de coagulare a sângelui, ceea ce a complicat tratamentul și recuperarea.

„În pofida eforturilor depuse de echipa medicală și a tratamentului acordat la cel mai înalt nivel posibil, starea Alteței Sale Regale s-a agravat treptat”, a transmis Biroul Casei Regale.

Regele Thailandei a dispus organizarea funeraliilor regale conform tradiției monarhice, cu cele mai înalte onoruri acordate membrilor familiei regale.

Sicriul prințesei va fi depus în Sala Tronului Piman Rattaya din cadrul Marelui Palat Regal din Bangkok, unde vor avea loc ceremoniile funerare.

Moartea sa este considerată un moment important pentru monarhia thailandeză, una dintre cele mai influente instituții ale țării.

Prințesa Bajrakitiyabha era fiica cea mare a regelui și una dintre cele mai respectate figuri ale Casei Regale thailandeze. Jurist de profesie, aceasta a reprezentat Thailanda în numeroase organisme internaționale și a ocupat funcții importante în domeniul justiției.

De-a lungul carierei sale, s-a implicat activ în promovarea drepturilor femeilor, în proiecte sociale și în inițiative dedicate consolidării sistemului juridic. Activitatea sa i-a adus recunoaștere atât în Thailanda, cât și pe plan internațional.