Un diplomat american care activa la Ambasada Statelor Unite din Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, a fost găsit mort, iar o femeie din Thailanda a fost reținută de autorități în cadrul investigației.

Informația a fost confirmată de Departamentul de Stat al SUA, în timp ce surse din comunitatea diplomatică au declarat că anchetatorii tratează cazul drept o posibilă omucidere.

Incidentul a atras atenția mediului diplomatic internațional într-un moment în care Myanmar traversează o perioadă de instabilitate politică și de securitate, după lovitura de stat militară din 2021 și conflictul continuu dintre junta aflată la putere și grupările armate de opoziție.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat decesul unui angajat al guvernului american repartizat la Ambasada SUA din Yangon, fără a oferi detalii suplimentare privind identitatea acestuia sau circumstanțele morții.

„Din respect pentru viața privată a familiei și a celor apropiați, nu avem alte informații de oferit în acest moment”, au transmis reprezentanții instituției într-un răspuns adresat presei.

Potrivit mai multor membri ai comunității diplomatice din Myanmar, care au discutat sub protecția anonimatului, diplomatul ar fi fost găsit mort în urmă cu aproximativ două săptămâni la Sakura Residence & Hotel, un complex frecvent utilizat de diplomați, oameni de afaceri și alți rezidenți străini.

Complexul este situat la aproximativ 1,5 kilometri de Ambasada Statelor Unite din Yangon.

Aceleași surse susțin că poliția din Myanmar investighează cazul ca pe o posibilă crimă și a reținut o femeie cetățean thailandez în legătură cu ancheta.

Ministerul Afacerilor Externe al Thailandei a confirmat că oferă asistență consulară femeii aflate în custodie și că familia acesteia a fost informată. Autoritățile thailandeze nu au făcut însă alte comentarii privind acuzațiile sau stadiul investigației.

An American diplomat was found dead in Myanmar and members of the diplomatic community in Yangon say a Thai woman has been detained by police in connection with the investigation. https://t.co/pKmViVhND9 — CBS News (@CBSNews) June 10, 2026

Până în prezent, poliția din Myanmar nu a prezentat public detalii suplimentare despre cauzele decesului sau despre probele care au condus la reținerea femeii.

Cazul se desfășoară într-un context sensibil pentru Myanmar, țară aflată într-un conflict intern prelungit după preluarea puterii de către armată în februarie 2021.

Autoritățile militare din Myanmar oferă rareori informații detaliate presei în legătură cu investigațiile aflate în desfășurare. De asemenea, reprezentanții hotelului unde a fost găsit diplomatul au refuzat să comenteze situația.

Moartea unui diplomat străin reprezintă un incident cu implicații diplomatice importante, iar evoluția anchetei este urmărită atent atât de autoritățile americane, cât și de cele din regiune.

Deocamdată, cauza oficială a morții nu a fost anunțată, iar identitatea diplomatului nu a fost făcută publică. Ancheta continuă, iar autoritățile din Myanmar nu au comunicat dacă femeia reținută a fost pusă oficial sub acuzare.

Surse internaționale indică faptul că investigația rămâne în desfășurare, iar noi informații ar putea fi făcute publice pe măsură ce anchetatorii finalizează verificările.