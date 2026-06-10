Moartea unei fetițe de 11 ani din sud-vestul Franței a declanșat o amplă controversă privind funcționarea sistemului judiciar francez, după ce principalul suspect fusese anterior vizat de acuzații de viol asupra unei minore, dar nu fusese audiat de autorități, potrivit agenției Reuters.

Cazul Lyhannei, dispărută pe 29 mai în localitatea Fleurance și găsită ulterior fără viață, a generat proteste în întreaga Franță și a pus presiune asupra guvernului condus de premierul Sébastien Lecornu și asupra ministrului Justiției, Gérald Darmanin.

Autoritățile încearcă acum să limiteze impactul politic al scandalului și să răspundă criticilor privind modul în care instituțiile statului au gestionat avertismentele anterioare.

Potrivit procurorilor, principalul suspect era deja cercetat într-un dosar deschis în august 2025, după o plângere pentru viol asupra unei minore. Cu toate acestea, bărbatul nu fusese audiat înainte de dispariția și moartea Lyhannei.

Dezvăluirea a alimentat un val de indignare publică și a ridicat întrebări legate de capacitatea sistemului judiciar de a trata cazurile de violență sexuală împotriva copiilor.

Ministrul Justiției a recunoscut existența unui „eșec teribil” al statului și al justiției, însă a respins solicitările de demisie.

În paralel, Ministerul Justiției și Ministerul de Interne au dispus anchete administrative pentru a stabili dacă au existat erori procedurale sau întârzieri nejustificate în gestionarea dosarului.

Cazul a readus în atenție probleme mai vechi ale sistemului judiciar francez. Deputatul David Taupiac avertizase încă din aprilie 2025 asupra deficitului de personal și a dificultăților operaționale de la Parchetul din Auch, jurisdicția responsabilă de zona în care a avut loc tragedia.

Potrivit unor reprezentanți ai sindicatelor din sistemul judiciar, instanțele și parchetele sunt suprasolicitate, iar numărul mare de dosare afectează viteza cu care sunt investigate cazurile sensibile.

Criticii guvernului susțin că lipsa de finanțare și insuficiența personalului au contribuit la acumularea întârzierilor care au permis ca unele plângeri privind agresiuni sexuale asupra minorilor să nu fie tratate cu prioritatea necesară.

În urma unei reuniuni de criză organizate la nivel guvernamental, premierul Sébastien Lecornu a cerut consolidarea proiectului de lege privind protecția copiilor.

Consensus pour dénoncer la mort de Lyhanna 🙄 Sauf pour la gauche apparemment qui refuse la présence de militante féministe, peut-être simplement car elles sont de droite @Coll_Nemesis pic.twitter.com/K7folM9bxK — Yann Montero (@YannMontero) June 10, 2026

Printre măsurile analizate se numără:

pedepse mai severe pentru agresorii sexuali recidiviști;

informarea mai eficientă a victimelor pe parcursul procedurilor judiciare;

condiții mai stricte pentru clasarea dosarelor;

consolidarea mecanismelor de protecție a minorilor.

De asemenea, Ministerul Justiției a anunțat verificarea a aproximativ 70.000 de dosare aflate în lucru care vizează violențe împotriva minorilor, proces care ar urma să fie finalizat până la jumătatea lunii iulie.

Cazul a provocat manifestații în numeroase orașe franceze. Mii de persoane au participat la marșuri și adunări publice pentru a cere măsuri mai ferme împotriva violenței sexuale și o reformă a instituțiilor responsabile de protecția copiilor.

Organizațiile pentru drepturile femeilor și ale copiilor susțin că tragedia evidențiază probleme structurale mai ample și cer investiții suplimentare în justiție, servicii sociale și mecanisme de prevenire.