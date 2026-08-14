Tot mai mulți proprietari constată că, după renovări și lucrări de eficientizare energetică, în locuințe încep să apară pete de mucegai pe pereți, în colțurile camerelor sau în jurul ferestrelor, potrivit U.S. Environmental Protection Agency. Fenomenul pare paradoxal, pentru că o casă bine izolată ar trebui să ofere un mediu mai sănătos și mai confortabil.

Explicația ține însă de modul în care circulă aerul și de cantitatea de umiditate acumulată în interior. Specialiștii în construcții și sănătatea clădirilor atrag atenția că o izolație performantă trebuie să fie însoțită și de un sistem eficient de ventilație, altfel riscul apariției condensului și al mucegaiului crește semnificativ.

În trecut, multe locuințe pierdeau căldură prin pereți, tâmplărie sau acoperiș, însă aceste infiltrații permiteau și un schimb natural de aer. Ferestrele moderne cu geam tripan, ușile etanșe și sistemele performante de izolație reduc aproape complet aceste schimburi.

Consecința este acumularea vaporilor de apă produși zilnic în locuință. O familie generează câțiva litri de umiditate în fiecare zi prin activități obișnuite precum gătitul, dușurile, uscarea rufelor în interior sau chiar prin respirație.

Dacă aerul umed nu este evacuat, acesta se depune pe suprafețele mai reci sub formă de condens. Atunci când umiditatea rămâne ridicată pentru perioade lungi, sporii de mucegai găsesc condițiile ideale pentru dezvoltare.

Primele semne apar, de regulă, în colțurile exterioare ale camerelor, în spatele mobilierului lipit de pereți sau în apropierea ferestrelor.

Aceste zone sunt mai reci decât restul încăperii și permit formarea condensului. Dacă mobilierul este amplasat foarte aproape de perete, circulația aerului este limitată, iar umezeala persistă mai mult timp.

Probleme similare pot apărea și atunci când există punți termice, adică zone în care izolația este întreruptă sau executată necorespunzător. În aceste puncte temperatura suprafeței scade suficient pentru ca vaporii de apă să se transforme în condens.

Experții recomandă aerisirea locuinței de mai multe ori pe zi, chiar și în sezonul rece. Câteva minute de aerisire intensă sunt mai eficiente decât lăsarea permanentă a ferestrei întredeschise.

De asemenea, este important ca umiditatea relativă din interior să fie menținută, în general, între 40% și 60%. Un higrometru poate ajuta la monitorizarea acestor valori.

În locuințele foarte bine etanșate, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură reprezintă o soluție eficientă, deoarece asigură schimbul permanent de aer fără pierderi importante de energie.

Alte măsuri utile includ folosirea hotei în timpul gătitului, pornirea ventilatorului din baie după duș, evitarea uscării rufelor în interior și păstrarea unei mici distanțe între mobilier și pereții exteriori pentru a permite circulația aerului.

Pe lângă deteriorarea finisajelor și apariția mirosurilor neplăcute, mucegaiul poate influența calitatea aerului din interior.

Expunerea îndelungată la sporii de mucegai poate provoca sau agrava alergiile, iritațiile respiratorii și simptomele persoanelor care suferă de astm. Din acest motiv, specialiștii recomandă identificarea cauzei umidității înainte de îndepărtarea petelor vizibile, deoarece simpla curățare a pereților nu rezolvă problema dacă sursa condensului rămâne.