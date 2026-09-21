Piața terenurilor se schimbă în România. Ce proprietăți au ajuns cele mai căutate

Piața terenurilor se schimbă în România. Terenurile care au urbanismul clarificat și pot intra rapid în dezvoltare au atras cel mai mare interes în prima jumătate a anului 2026, potrivit unei analize Crosspoint Real Estate. În același timp, piața începe să atragă tot mai mulți cumpărători din energie, infrastructură digitală și centre de date, care analizează proprietățile după criterii diferite față de dezvoltatorii imobiliari clasici.

„Piaţa terenurilor din România traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani. Terenurile cu urbanism clarificat, PUZ aprobat şi posibilitatea intrării rapide în dezvoltare devin activele cele mai căutate ale pieţei, într-un context în care diferenţa de valoare dintre terenurile autorizate şi cele fără documentaţie continuă să se adâncească”, se arată într-un comunicat al Crosspoint Real Estate.

În ultimii ani, valoarea unui teren era evaluată în principal în funcție de indicatorii urbanistici și de potențialul de dezvoltare pe termen lung. Ionuţ Stan, Partner & Head of Land Development în cadrul Crosspoint Real Estate, Asociat Internaţional al Savills în România, spune că această abordare s-a schimbat.

„Astăzi, întrebarea nu mai este cât putem obţine în viitor, ci cât avem sigur şi cât de repede putem începe. Certitudinea şi viteza au devenit criterii de preţ”, a declarat Ionuţ Stan.

Tendința era vizibilă și înainte de intrarea în vigoare a noului Cod al Urbanismului. Raportul Crosspoint privind piața imobiliară din prima jumătate a anului 2026 arată că investitorii acordă prioritate terenurilor complet autorizate și manifestă mai puțin interes pentru proiectele care depind de aprobări viitoare. În unele cazuri, tranzacțiile ajung să fie condiționate chiar de obținerea autorizației de construire înainte de semnarea documentelor finale.

Analiza arată o separare tot mai clară între două categorii de proprietăți.

Pe de o parte sunt terenurile care permit începerea rapidă a dezvoltării, beneficiază de documentație clară și pot fi tranzacționate mai ușor.

De cealaltă parte se află loturile cumpărate în trecut pornind de la ipoteza unor viitoare schimbări urbanistice și care devin mai greu de valorificat.

„Până acum, PUZ-ul era instrumentul prin care un teren îşi dubla sau tripla valoarea. Astăzi, această logică se schimbă. Câştigă terenurile care au indicatorii deja clarificaţi, PUZ aprobat, certificat de urbanism valid sau posibilitatea de autorizare rapidă. Pierd terenurile cumpărate exclusiv pe ipoteza că, în viitor, vor putea obţine indicatori urbanistici semnificativ mai buni”, afirmă Ionuţ Stan.

Diferența dintre terenurile care au documentația urbanistică rezolvată și cele cumpărate doar pentru potențialul lor ar urma să se mărească în următorii ani.

Crosspoint arată că piața plătea deja cu 20-30% în plus pentru terenurile care pot fi autorizate.

Această diferență ar putea continua să crească.

„Piaţa plătea deja cu 20-30% mai mult pentru terenurile autorizabile, iar această diferenţă se va lărgi. În multe cazuri, terenul cu potenţial se va tranzacţiona cu discount, cu plăţi condiţionate de obţinerea documentaţiei sau nu se va tranzacţiona deloc. Unitatea de măsură se schimbă. Nu mai negociem euro pe metru pătrat de teren, ci euro pe metru pătrat construibil. Acesta este singurul preţ care contează într-o analiză de fezabilitate”, susţine Ionuţ Stan.

Astfel, terenurile pentru care există doar perspectiva obținerii unor indicatori urbanistici mai buni pot ajunge să fie vândute cu discount, condiționat sau chiar să nu mai găsească un cumpărător.

În paralel, structura investitorilor activi pe piață începe să se schimbe.

Dezvoltatorii rezidențiali rămân una dintre cele mai importante categorii de cumpărători, însă crește interesul pentru terenuri destinate proiectelor de energie, infrastructură digitală și centre de date.

„În acest an am văzut apariţia unor profile noi de cumpărători, investitori în energie şi infrastructură digitală care analizează proprietăţile prin filtre complet diferite. Pentru un proiect de stocare a energiei sau pentru un centru de date, accesul la capacitate electrică poate fi mai important decât indicatorii urbanistici clasici”, declară Ionuţ Stan.

Pentru acești investitori, criteriile de selecție diferă față de cele utilizate în proiectele rezidențiale sau comerciale.

Accesul la energie poate ajunge, în anumite situații, mai important decât parametrii urbanistici tradiționali.

Printre zonele care beneficiază de interes se numără sudul Bucureștiului și zona IMGB, dar și centre regionale precum Jucu, Brașov, Oradea și Timișoara.

Principalul avantaj îl reprezintă accesul la infrastructură și existența unor capacități energetice disponibile.

„Numitorul comun este infrastructura. Acolo unde există acces la energie, reţele de transport şi posibilitatea implementării rapide a proiectelor, interesul investitorilor este în creştere. În anumite cazuri, disponibilitatea energiei devine un criteriu la fel de important ca localizarea”, precizează Ionuţ Stan.

Astfel, poziționarea geografică nu mai este singurul element care poate determina valoarea sau atractivitatea unui teren.

Crosspoint a intermediat în 2026 mai multe tranzacții pe segmentele rezidențial și retail.

Printre acestea se află un teren din București destinat unui proiect rezidențial, cu o valoare de peste 10 milioane de euro.

Compania a intermediat și tranzacționarea unui teren pentru retail în Craiova, în valoare de peste 9 milioane de euro.

În paralel, Crosspoint gestionează mandate pentru identificarea unei locații destinate unui centru de date de 250 MW și pentru vânzarea unui proiect BESS de 500 MW.

Analiza Crosspoint indică o schimbare a criteriilor după care terenurile vor fi evaluate în anii următori.

Proiectele rezidențiale și comerciale vor continua să genereze cerere, însă energia și infrastructura digitală ar urma să aibă o pondere tot mai mare în piață.

„Asistăm la o schimbare de paradigmă. În următorii ani vom continua să vedem interes pentru proiectele rezidenţiale şi comerciale, dar şi o creştere accelerată a cererii pentru terenuri asociate energiei şi infrastructurii digitale. Dacă în trecut valoarea era generată în principal de urbanism, în viitor tot mai multe terenuri vor fi evaluate şi prin prisma capacităţii energetice pe care o pot oferi. Practic, în anumite segmente ale pieţei începem să trecem de la CUT la MW”, atrage atenţia Ionuţ Stan.

Crosspoint Real Estate este asociatul internațional Savills în România. Compania oferă servicii de tranzacționare și consultanță imobiliară, precum și soluții financiare pentru investitori, pentru segmente precum birouri, retail, industrial, terenuri, hoteluri și rezidențial.