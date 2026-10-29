Directorul Romarm, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, i-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan și pe foștii miniștri Irineu Darău și Radu Miruță că ar fi contribuit la blocarea investițiilor în industria românească de apărare. Acesta a susținut că fondurile aprobate pentru modernizarea companiilor din domeniu nu au mai fost distribuite și că deciziile ar fi fost luate intenționat.

Directorul Romarm, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, a lansat noi acuzații la adresa fostei conduceri a Guvernului și a ministerelor care au avut în responsabilitate industria națională de apărare. Acesta susține că investițiile destinate companiei au fost blocate, deși fondurile fuseseră prevăzute inițial în alocările bugetare.

Într-o declarație acordată postului Antena 3 CNN, Pîrcălăbescu a afirmat că măsurile adoptate în perioada fostului Executiv nu ar fi fost întâmplătoare. În opinia sa, deciziile ar fi urmărit slăbirea industriei de apărare și afectarea activității Romarm.

Răzvan-Marian Pîrcălăbescu a criticat modul în care Guvernul Bolojan și foștii miniștri ai Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au gestionat finanțarea companiilor din sectorul apărării.

Directorul Romarm consideră că lipsa fondurilor pentru investiții a afectat capacitatea de dezvoltare a industriei naționale, deși autoritățile aprobaseră inițial sume pentru acest domeniu.

„Din păcate, industria de apărare a fost neglijată de guvernul precedent și, din păcate, banii pentru investiții, alocați inițial de Guvernul României, nu au mai fost alocați industriei de apărare și Romarm. Nu-mi dau seama de ce s-a făcut acest lucru, dar cred că a fost premeditat. Intenția, cred eu, a fost distrugerea industriei naționale de apărare și distrugerea Romarm. Asta s-a urmărit de către ultimii miniștri ai Economiei și de către cei ai Apărării”, a declarat Pîrcălăbescu, la Antena 3 CNN.

Afirmațiile reprezintă acuzațiile directorului Romarm, care nu a prezentat în această intervenție dovezi privind existența unei intenții deliberate de distrugere a companiei.

Disputa dintre conducerea Romarm și Radu Miruță nu este una recentă. În luna mai, Răzvan Pîrcălăbescu a criticat public activitatea fostului ministru al Economiei, într-o intervenție la Realitatea Plus.

La acel moment, directorul Romarm a susținut că, în perioada în care Radu Miruță conducea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, investițiile în industria de apărare ar fi fost blocate. Potrivit afirmațiilor sale, compania ar fi trebuit să beneficieze, în anul 2025, de o alocare de un miliard de lei. Pîrcălăbescu a declarat însă că fondurile respective nu au mai ajuns la Romarm. Acesta a susținut că lipsa finanțării a împiedicat modernizarea unităților de producție și a afectat relațiile comerciale ale companiei.

„Ce a făcut domnul ministru Miruță? El și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare. A blocat de-a lungul timpului, cât a fost la Ministerul Economiei, toate investițiile în industria de apărare, deși ele erau alocate de la Guvernul României. Anul trecut, în 2025, aveam alocat un miliard de lei. Nu am văzut niciun ban din aceste lucruri. (…) Dumnealui spune: «Dom’le, cresc copacii în fabrici și nu se tehnologizează». Dacă dumneata nu ne dai bani, niciodată nu vom fi tehnologizați. (…) Asta a făcut ministrul Miruță cât a fost la Economie: și-a bătut joc de toate companiile din subordine și noi am pierdut contracte și parteneri. Și am hârtii clare care dovedesc câți bani am pierdut”, a acuzat Răzvan Pîrcălăbescu.

Directorul Romarm a afirmat că deține documente care ar demonstra pierderile financiare înregistrate de companie în urma blocării investițiilor. Acesta a pus dificultățile întâmpinate în modernizarea fabricilor și pierderea unor contracte și parteneri pe seama deciziilor luate la nivel ministerial.