Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a depus la Secretariatul General al Camerei Deputaților, o solicitare pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a mașinilor și personalului Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Parlamentarul vrea să afle dacă angajații serviciului au transportat invitați la evenimentul privat organizat sâmbătă, la Oradea, și dacă au fost folosiți bani publici în acest scop.

Dumitru Coarnă a cerut verificarea modului în care ar fi fost utilizate resursele Serviciului de Protecție și Pază în timpul nunții fiicei celei mari a lui Ilie Bolojan. Deputatul a anunțat că a făcut demersurile necesare pentru constituirea unei comisii parlamentare care să stabilească dacă au existat deplasări efectuate în interes privat cu autoturismele instituției.

Solicitarea a fost înregistrată marți, 17 noiembrie, la Secretariatul General al Camerei Deputaților, potrivit anunțului făcut de parlamentar.

Deputatul neafiliat a anunțat că demersul său urmărește clarificarea suspiciunilor privind transportul unor persoane care au participat la nunta fiicei fostului prim-ministru.

„Astăzi, 17 noiembrie 2026, am depus la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor solicitarea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan”, a anunțat deputatul neafiliat Dumitru Coarnă.

Parlamentarul consideră că trebuie stabilit cine ar fi autorizat eventualele deplasări, dacă acestea au respectat prevederile legale și dacă transportul invitaților a presupus cheltuieli suportate din fonduri publice.

„Vreau să aflăm cine a dispus aceste deplasări, dacă au fost legale şi dacă s-au folosit bani publici în interes privat”, a mai spus deputatul.

Dumitru Coarnă a afirmat că atribuțiile Serviciului de Protecție și Pază vizează protecția demnitarilor, nu transportul persoanelor invitate la evenimente personale.

„SPP trebuie să asigure protecţia demnitarilor, nu transportul invitaţilor la evenimente private”, a declarat parlamentarul.

Acesta a insistat asupra necesității clarificării situației, afirmând că „Românii au dreptul să ştie adevărul”.

Solicitarea deputatului privește o posibilă utilizare a resurselor SPP, fără ca informațiile prezentate să stabilească faptul că autoturismele sau personalul instituției au fost folosite efectiv pentru transportul invitaților.

Fiica cea mare a președintelui PNL, Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor.

Printre persoanele prezente la eveniment s-au numărat europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Demersul parlamentar a fost inițiat la câteva zile după desfășurarea nunții și vizează stabilirea împrejurărilor în care ar fi putut fi utilizate mașinile și personalul SPP pentru deplasarea invitaților.