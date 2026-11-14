Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, se căsătorește sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota, fost jucător al echipei FC Bihor. Evenimentul are loc la Oradea, iar printre invitații vehiculați se numără mai mulți lideri importanți ai Partidului Național Liberal. Nunta este organizată într-un cadru privat, la Palazzo Grand Hall, un local din cartierul Nufărul, cunoscut pentru găzduirea unor evenimente exclusiviste. Ceremonia religioasă este programată la Biserica cu Lună, situată în centrul orașului, arată Fanatik.

Deși evenimentul este unul de familie, mai mulți reprezentanți ai formațiunii politice conduse de Ilie Bolojan ar putea fi prezenți la petrecere. Potrivit informațiilor obținute din surse politice, printre numele vehiculate se află europarlamentarul Daniel Buda, Florin Roman și Dan Motreanu.

De asemenea, invitațiile ar fi ajuns la mai mulți președinți de filiale județene apropiați de liderul liberalilor. Un alt nume menționat este cel al lui Mihai Jurca, fost colaborator al lui Bolojan la Primăria Oradea, pe care acesta l-a adus ulterior și la București, după preluarea funcției de premier.

Reprezentanții PNL au respins însă ideea că petrecerea ar avea un caracter politic.

„Nu este o nuntă de partid”, a declarat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al partidului, potrivit sursei.

Acesta nu a oferit informații despre propria participare la eveniment. Daniel Buda a evitat să facă declarații pe acest subiect, în timp ce liberala Gabriela Horga a afirmat că este vorba despre un eveniment privat și că nu cunoaște detalii despre nuntă.

Lucia Maria Bolojan a urmat Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, pe care l-a absolvit în 2015, la profilul Matematică-Informatică, cu media 9,13. Ulterior, a studiat Arhitectura și Urbanismul la Universitatea Politehnica din Timișoara.

După terminarea studiilor, aceasta a colaborat cu biroul de arhitectură ARHIMAR din Cluj, unde a participat la proiecte cu parteneri din Israel, Spania, Italia și mai multe țări asiatice. În 2024, Lucia Maria și-a deschis propriul PFA în localitatea Cihei, din comuna Sânmartin, județul Bihor.

Viitorul său soț, Daniel Bota, are un trecut legat de fotbalul bihorean. Numele acestuia figurează într-un document publicat de FC Bihor la 8 iulie 2013, când clubul anunța reunirea lotului pentru noul sezon din Liga a II-a.

Potrivit presei locale, cei doi ar fi fost colegi de liceu. În prezent, Daniel Bota ar activa în mediul de afaceri, păstrând un profil discret.

Petrecerea este organizată la Palazzo Grand Hall din Oradea, o locație destinată evenimentelor private. Sala principală are o capacitate de aproximativ 400 de persoane, iar complexul dispune și de un spațiu secundar, destinat evenimentelor mai restrânse.

Printre facilitățile oferite de local se numără o grădină interioară și o parcare păzită, cu peste 150 de locuri.

Reprezentanții locației au fost contactați pentru informații despre eveniment, însă au refuzat să ofere detalii, invocând caracterul privat al petrecerii. Nici numărul invitaților nu a fost comunicat.

Potrivit unei platforme dedicate evenimentelor, prețul orientativ al unui meniu de nuntă în județul Bihor pornește de la o medie de aproximativ 200 de lei, suma putând varia în funcție de preparatele incluse și de opțiunile mirilor.