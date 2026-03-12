Mama lui Ilie Bolojan, despre copilăria și valorile premierului: Nu bea, nu fumează, nu înjură. Ce i-a spus când PSD i-a cerut demisia

Mama premierului Ilie Bolojan, Floarea Bolojan, vorbește, potrivit libertatea.ro, despre copilăria, educația și valorile fiului său, dar și despre implicarea și deciziile lui în politică.

Floarea Bolojan, mama premierului Ilie Bolojan, locuiește în continuare în casa familiei din satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la aproximativ 60 de kilometri de Oradea. La 87 de ani, femeia duce o viață liniștită între gospodărie, amintiri și convorbiri zilnice cu fiul ei, aflat acum în fruntea Guvernului.

În cadrul unui interviu, Floarea Bolojan a vorbit despre copilăria lui Ilie, despre felul în care a crescut și despre drumul său profesional și politic. „Ilie seamănă mai mult cu mine și cu tatăl meu. El, de micuț, n-o înjurat, n-o știut ce înseamnă să înjuri, sub nici o formă. Nici în ziua de astăzi nu știe. Nu bea, nu fumează”, povestește ea.

Ilie Bolojan a fost descris de mama sa ca un copil extrem de cuminte, care „nu m-o supărat cu nimica”. A vorbit de la șapte luni și a arătat de timpuriu interes pentru citit și învățare. Floarea Bolojan povestește cum fiul ei mergea cu vacile la pășune ținând cartea în brațe. „Merea cu animalele pe câmp… ședea cu ele. Nu-i era rușine să meargă la vaci. Merea cu cartea-n brâncă, cetea până-acolo. El orișiunde s-o dus cu cartea. Și-acuma, el are fel și fel de cărți, de istorie, de domnitori, de nu știu ce… Amu mai citește noaptea. Mă mai sună mai târziu: «Mămică, ce faci?»”, spune mama premierului.

Ilie a fost și un „bebeluș-penumbră”, termen folosit de unii psihologi pentru copiii născuți după decesul unui frate sau al unei surori mai mari. „Am mai avut un băiat. Și-o murit, la 9 luni și 3 zile. Nu se știe de ce-o murit… Atuncea nu erau injecții cum îs amu la copii. S-o născut la patru kilograme și-o sută. Și Ilie o avut tot atâta. Și m-am supărat, că am zis că poate o muri și aista”, își amintește Floarea Bolojan.

Ilie Bolojan s-a implicat în politică de tânăr, înscriindu-se în PNL. Mama sa explică: „Ilie s-o înscris în PNL că acolo i-o plăcut oamenii. Și când o fost prim-ministru… Tăriceanu nouă atunci ne-o părut un om serios. Pe urmă, s-o prostit.”

Floarea Bolojan a avut un rol important în decizia fiului de a accepta posturi în București. „N-am vrut să meargă Ilie acolo prima dată… Amu, l-am încurajat. I-am zis să meargă. «Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului! Dacă ei vor să te dea afară, deie-te! Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea!»”

Mama premierului subliniază blândețea și corectitudinea fiului său: „E sufletist de nu se poate. Și nu poate fi rău cu aceia care-s răi cu el. Îi foarte puternic. Așa am fost și eu. Și i-am spus: «Vezi că te-ai născut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!». Fă ce trebuie pentru țară.”

Floarea Bolojan apreciază realizările fiului său în administrația locală: „El o făcut Oradea Parisul României. Parisul României! Cred că și-acolo, la București, poate bate.” Ea recunoaște însă presiunile politice, menționând că PSD nu l-a susținut de multe ori, dar consideră că aceste obstacole nu îi vor face rău.